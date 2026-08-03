Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı Özarslan A. Tangün, yeni düzenlemenin sektörde uzun süredir ihtiyaç duyulan standartları sağlayacağını belirtti. Tangün, "Manavda, bakkalda, berberde araç kiralama yapmak artık tarih olacak." diyerek, asıl faaliyet konusu araç kiralama olmayan işletmelerin bu hizmeti sunamayacağını ifade etti.

YETKİ BELGESİ VE FİLO ŞARTI GELİYOR

Taslağa göre araç kiralama şirketlerinin mesleki yeterlilik ve yetki belgesine sahip olması zorunlu olacak. İşletmelerin faaliyet alanının araç kiralama veya ilgili bir sektör olması ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekecek. Düzenlemeyle birlikte dijital platformlara da yeni yükümlülükler getirilecek.

Yeni kurallara göre 5 yaşını aşan veya 100 bin kilometrenin üzerindeki araçlar kiralamada kullanılamayacak. Ayrıca şirketlerin en az 10 araçtan oluşan bir filoya sahip olması, bunların en az 5'inin kendi mülkiyetinde bulunması şartı aranacak.

KAYIT DIŞILIK AZALTILACAK

TOKKDER'e göre Türkiye'de resmi kayıtlarda 1.500 ila 2.000 kısa dönem araç kiralama şirketi bulunurken, ticaret odalarındaki kayıt sayısı 15 ila 16 bine ulaşıyor. Bu farkın, asıl işi araç kiralama olmayan işletmelerden kaynaklandığı belirtilirken, yeni düzenlemeyle kayıt dışı faaliyetlerin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Dernek ayrıca uzun dönem araç kiralama sektörünün mali yapısında iyileşme yaşandığını açıkladı. Konsolide öz kaynak oranı yüzde 49'a, kaldıraç oranı ise 1'e 2 seviyesine yükseldi. Buna karşın mali yapısını sağlıklı yönetemeyen bazı şirketlerin yeniden yapılandırma sürecine girebileceği ifade edildi.

Avrupa'da uygulanan emisyon politikalarının etkisiyle içten yanmalı araçların Türkiye pazarına daha rekabetçi fiyatlarla gelmesi, ikinci el araç piyasasında fiyat baskısını artırıyor. Bu nedenle kiralama şirketleri, araçların ikinci el değerlerini daha doğru hesaplayabilmek için fiyat analizlerini artık iki haftada bir güncelliyor.

2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'de günlük araç kiralama filosu 167 bin 997, operasyonel kiralama filosu ise 237 bin 743 araca ulaştı. Böylece sektörün toplam araç parkı 405 bin adedi aşarken, yılın ilk altı ayında 96 bin 519 yeni araç satın alındı ve yaklaşık 90 milyar lira vergi ödendi. Aynı dönemde günlük araç kiralama tarafında 2,2 milyon sözleşme imzalanırken, toplam kiralama süresi 18,7 milyon güne ulaştı.