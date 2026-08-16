Motorlu araç kiralama sektöründe hizmet kalitesini artırmak, haksız rekabeti engellemek ve tüketici haklarını teminat altına almak amacıyla hazırlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı imzalı düzenleme ile sektördeki tüm işletmelere yetki belgesi alma zorunluluğu getirilirken, kiralama süreçlerindeki teknik ve mali standartlar sil baştan belirlendi.

KİRALIK ARAÇLARA 6 YAŞ VE KİLOMETRE SINIRI GELDİ

Yeni mevzuata göre, klasik araçlar haricinde 6 yaşından büyük taşıtlar ticari amaçla kiralanamayacak. Kiralama filolarındaki benzinli, dizel ve hibrit araçlar için 180 bin kilometre, elektrikli araçlar için ise 300 bin kilometre üst sınırı uygulanacak. Periyodik bakımları zamanında yapılmayan veya ağır hasar kaydı bulunan araçların kiraya verilmesi yasaklanırken, mevsim şartlarına göre işletmelerin kış lastiği sağlama yükümlülüğü getirildi.

FİLOLARA ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ASGARİ SAYI ŞARTI

İşletmelerin faaliyet gösterdiği bölgenin nüfusuna göre filo büyüklüğü şartı da değiştirildi. Büyükşehirlerde nüfusu 30 bini aşan ilçelerdeki firmaların en az 5'i öz mal olmak üzere en az 10 araca sahip olması gerekecek. Nüfusu daha az olan bölgelerde ise en az 2'si öz mal olmak kaydıyla 5 araç şartı aranacak. Ayrıca nüfusu 30 bini geçen ilçelerdeki filolarda, biri Türkiye'de üretilmiş olmak şartıyla en az 2 adet hibrit veya elektrikli araç bulundurulması zorunlu olacak.

DEPOZİTO İADELERİNE 7 GÜN SINIRI

Tüketicilerin finansal haklarını korumayı amaçlayan düzenleme ile depozito miktarlarına tavan sınır getirildi. 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Araç tesliminden sonraki 7 gün içinde depozitonun iade edilmesi zorunlu kılınırken, kullanıma bağlı doğal yıpranmalar gerekçe gösterilerek kesinti yapılamayacak. Ön ödemeli rezervasyonlarda, teslime 24 saat kalana kadar tüketiciler kesintisiz iptal veya değişiklik yapabilecek.

YETKİSİZ İŞLETMELER İLAN VEREMEYECEK

Sektördeki tüm süreçler Ticaret Bakanlığı tarafından kurulacak Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi üzerinden yürütülecek. Dijital ilan platformları, sistem üzerinden firmaların yetki belgesini kontrol etmekle yükümlü olacak; belgesi olmayan işletmelerin platformlarda ilan yayınlamasına izin verilmeyecek.

UYGULAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni yönetmelik 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. Mevcut kiralama işletmelerine yetki belgesi almaları için 1 Temmuz 2027’ye, filo sayısı ve araç şartlarına uyum sağlamaları için ise 1 Ocak 2028’e kadar süre tanınacak. Aracı platformlarla yapılan mevcut sözleşmelerin de 1 Temmuz 2027’ye kadar yeni mevzuata uygun hale getirilmesi gerekecek.