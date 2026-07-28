Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç kiralama yöntemini kullanarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarını mercek altına aldı.
POPÜLER ARAÇ KİRALAMA SİTESİNİ TAKLİT ETTİLER
Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin bir araç kiralama platformunun birebir kopyasını hazırlayarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. İncelemelerde, bu yöntemle yaklaşık 418 bin TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
Kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
SİLAH, UYUŞTURUCU VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde, 8 cep telefonu, 6 SIM kart, 1 bilgisayar kasası ve 2 bilgisayara el konuldu.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.