Araç kiralama sektöründe tüketiciler ile şirketler arasında yaşanan anlaşmazlıkların başında, araç teslimi ve iadesi sırasında ortaya çıkan hasar tartışmaları geliyor.

Kiralama öncesinde otomobildeki çizik ve göçükleri kontrol etmeyen, bunları fotoğraf veya video ile kayıt altına almayan vatandaşlar, iade aşamasında önceden oluşmuş hasarların ücretini ödemek zorunda kalabiliyor.

Teslim tutanağına kaydedilmeyen hasarlar, araç kiralayan vatandaşlarla şirketleri karşı karşıya getiriyor.

İstanbul Bahçelievler’de yaşanan bir olayda, kiralık aracın arka tamponundaki göçük için müşteriden 25 bin lira istendi.

Tüketicinin kendi ustasından aldığı onarım fiyatı ise 5 bin lira oldu.

Şirketin tamiri kendisinin yaptırmak istemesi üzerine taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı ve olay yargıya taşındı.

HASAR BEDELİ TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

Yaşanan olay, araçtaki hasarın boyutunun ve onarım maliyetinin belgelenmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Araç kiralama sırasında kredi kartından provizyon alınması veya depozito istenmesi, hasar anlaşmazlıklarında tüketicilerin karşılaşabileceği mali riski artırıyor.

Araç iade edildikten sonra hasar bedeli talep edilmesi, müşterilerde depozitolarından kesinti yapılacağı veya kredi kartlarından tahsilat gerçekleştirileceği endişesine yol açıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bazı kiralama işlemlerinde senet imzalatılması da tüketiciler açısından ek bir risk oluşturuyor. Anlaşmazlık durumunda senet ve sözleşme hükümleri, talep edilen bedelin tahsil edilmesi bakımından önem taşıyor.

Bu nedenle vatandaşların araç kiralarken yalnızca günlük kira ücretine değil, sözleşmedeki hasar, sigorta, depozito ve ek ödeme koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor.

TÜKETİCİLERİN ÇOĞU HAKKINI ARAMIYOR

Avukat Selim Candoğan, araç kiralama sektöründeki hasar uyuşmazlıklarında tüketicilerin önemli bir bölümünün dava sürecinin uzunluğu ve masrafları nedeniyle hak aramaktan vazgeçtiğini belirtti. Vatandaşların kendilerinden talep edilen her bedeli kabul etmemesi gerektiğini vurgulayan Candoğan, teslim tutanağı, fotoğraf, video ve ekspertiz raporlarının hak arama sürecinde önemli deliller olduğunu ifade etti.

YENİ YÖNETMELİK YOLDA

1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle araç kiralama sektöründe hasar bedelinin yetkili ve bağımsız ekspertiz raporuyla belgelenmesi öngörülüyor.

Teslim ve iade belgelerinde yer almayan hasarlar için ücret talep edilmesine de sınırlama getirilmesi planlanıyor.

Tüketicilerin aracı teslim alırken mevcut hasarları fotoğraf ve videoyla kayıt altına alması, bu hasarları tutanağa işletmesi ve aracı iade ederken de kayıt tutması önem taşıyor.