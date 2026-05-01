Otomobil dünyasının dev ismi Toyota, oyun ekosistemine yönelik alışılmışın dışında bir adım atarak lüks araç segmentindeki sürüş konforunu oyuncuların odasına taşıdı. Tesla'nın araç içi oyun ve kontrolcü hamlelerinin ardından vites yükselten Japon üretici, amiral gemisi modellerinden Toyota Crown'un sürücü koltuğunu temel alan özel bir oyuncu koltuğu geliştirdi.

"Toyota Crown Seat Desk Chair" adıyla duyurulan bu yenilikçi tasarım, otomotiv kalitesini profesyonel oyuncu ekipmanlarıyla birleştiriyor.

Toyota'nın iştiraki Toyota Boshoku tarafından üretilen koltuk, standart oyuncu ekipmanlarının ötesinde, gerçek bir araç koltuğunun tüm lüks donanımlarını bünyesinde barındırıyor.

EMNİYET KEMERİ DE VAR

Emniyet kemeri tokasından ayarlanabilir koltuk açısına kadar her detayın korunduğu modelde; entegre koltuk ısıtma ve soğutma sistemleri ile mobil cihazlar için yerleştirilen USB Tip-C şarj portları dikkat çekiyor.

Araç içindeki ergonomiyi çalışma masası başına taşıyan bu özel seri, sadece bir oturma grubu değil, gelişmiş bir teknolojik donanım olarak sunuluyor.

SADECE 70 TANE ÜRETİLDİ

Stratejik bir pazarlama hamlesi olarak değerlendirilen bu ürünün erişilebilirliği ise oldukça kısıtlı tutuldu. Japonya sınırları içerisinde satışa sunulan ve sadece 70 adet üretilen bu koleksiyonluk parçanın fiyatı 3 bin 500 dolar (158 bin TL) olarak belirlendi.

İkinci el platformlarında orijinal Toyota Crown koltuklarının çok daha düşük bedellere bulunabilmesine rağmen, teknoloji ve konforu bir arada sunan bu fabrikasyon dönüşümün, lüks ekipman meraklıları arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor.