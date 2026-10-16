İngiltere'de milyonlarca araç sahibi için düğmeye basıldı. 2007 ile 2024 yılları arasında taşıt kredisi kullanarak araba satın alan yaklaşık 12,1 milyon sürücüye nefes aldıracak haber geldi. Finansal Denetleme Kurumu (FCA), haksız yere fazla faiz ve komisyon ödemek zorunda kalan sürücülere kişi başı ortalama 829 sterlin (54 bin 638 TL) tazminat verilecek. Toplam büyüklüğü 9,1 milyar sterlini bulan devasa ödeme paketi için beklenen takvim belli oldu.

BANKALARIN GİZLİ KOMİSYON TUZAĞI PATLADI

Ülkede galericiler ve kredi veren bankalar arasında yapılan gizli komisyon anlaşmaları ifşa oldu. Otomobil bayileri müşteriye uyguladıkları faiz oranını ne kadar yüksek tutarsa, bankalardan da o kadar yüksek komisyon kazanıyordu. Milyonlarca sürücü, bilgisi dışında otomobil kredilerine eklenen bu gizli maliyetler yüzünden yıllarca cebinden fazladan para ödemek zorunda kaldı.

DEV BANKALAR İTİRAZ ETTİ ÖDEMELER ASKIYA ALINDI

Aralık ayında tamamlanması beklenen süreç, dev finans şirketlerinin hamlesiyle zorunlu bir gecikmeye uğradı. Volkswagen Financial Services, Mercedes Benz Financial Services ve Credit Agricole Auto Finance gibi sektörün dev isimleri tazminat kararına hukuki itirazda bulundu. Bu itirazlar nedeniyle gözler Şubat ayında yapılacak kritik mahkeme duruşmasına çevrildi. Denetleyici kurum FCA ise mahkeme sürecine rağmen kredi veren kuruluşlara vatandaşlardan gelen şikayetleri toplamaya devam etmeleri talimatını verdi.

TAZMİNAT ALABİLMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Eğer 6 Nisan 2007 ile 1 Kasım 2024 tarihleri arasında Kişisel Sözleşmeli Satın Alma (PCP) veya Kiralama Yoluyla Satın Alma (HP) yöntemleriyle araç alan sürücüler bu tazminattan yararlanabilecek. Süreçten faydalanmak isteyen sürücülerin ilk adım olarak taşıt kredisini kullandıkları finans şirketine resmi şikayette bulunmaları gerekiyor.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN 3 AYLIK SÜRE VERİLDİ

Şirketlerin başvuruyu inceleyip hakkınız olup olmadığını bildirmesi için 3 aylık bir süre verildi. Öte yandan sürücülere iletilen karar sonrasında ise belirlenen tutarı kabul etmek veya miktara itiraz etmek için 1 aylık hak bulunuyor. Ortalama 829 sterlin olarak öngörülen ödeme miktarı, çekilen kredinin tutarına ve ödenen faiz oranına göre kişiden kişiye değişiklik gösterecek.