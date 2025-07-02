Araç piyasasında da bir takım hareketlilik yaşanıyor. Sektör temsilcileri, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından ikinci el araç alım-satımında yeni bir ivmelenme bekliyor.

Son yıllarda astronomik rakamlara çıkan otomobil fiyatları vatandaşın bütçesini zorlarken krediye yönelmekte yeterli çözüm olmuyor.

Kredi faizlerinin yüksek olması vade sayısının artmasıyla birlikte kredilerin geri ödemesi daha zorlaşıyor. Özellikle kredi kullanarak otomobil almak isteyenler, bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor.

Ekonomistler ise kredi kullanacakların, Merkez Bankası’nın para politikası yönlendirmelerini de göz önünde bulundurmasını öneriyor.

Bankalarda taşıt kredisi için 400 bin lira kredinin 24 ve 36 ay vadeli halinde çekildiği takdirde geri ödeme 2 katına çıkabiliyor. Ancak 12 ay vadeli çekilen 400 bin TL'nin geri ödemesi daha uygun olurken bu kez de taksit tutarı farkı ortaya çıkıyor.

İşte en uygun 12 ay vade ile 400 bin TL kredi veren bazı bankalar;

AKBANK

Faiz oranı: %3,85

Aylık taksit: 45.143 TL

Toplam geri ödeme: 544.152 TL

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %3,79

Aylık taksit: 44.945 TL

Toplam geri ödeme: 541.772 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: %4,10

Aylık taksit: 45.974 TL

Toplam geri ödeme: 554.125 TL