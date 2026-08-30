Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü belgesi sınav sisteminde köklü bir değişikliğe giderek adayların sabit rotalarda sınava girmesi uygulamasına son verdi. Kademeli olarak başlatılan "serbest güzergah" yönetmeliğiyle adaylar artık doğrudan akan trafikte, gerçek araçların arasında ve alışveriş merkezi (AVM) otoparklarında teste tabi tutuluyor. Sınav süresinin 1 saate, direksiyon eğitiminin ise 24 saate çıkarılması, binlerce eğitim aracının aynı anda şehir içi trafiğine çıkması anlamına geliyor. Bu durumun; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi araç yoğunluğunun zaten zirvede olduğu kentlerde trafiği tamamen durma noktasına getirmesi bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SÜRÜCÜ KURSU ARAÇLARI TRAFİĞİ DÜĞÜMLEYECEK

Yeni düzenleme uyarınca direksiyon sınavı süresi 35 dakikadan 1 saate, adayların almakla yükümlü olduğu direksiyon eğitimi ise 14-16 saatten minimum 24 saate yükseltildi. Eğitim ve sınav sürelerinin uzaması, günün her saatinde akan trafiğe katılan acemi sürücü ve eğitim aracı sayısını iki katına çıkaracak.

Özellikle İstanbul'un E-5 ve TEM bağlantı yolları, Ankara'nın Eskişehir ve İstanbul yolları ile İzmir'in ana arterlerinde yüzlerce sürücü adayı aracının yavaş seyri, kent içi ulaşımda kilitlenmelere yol açacak.

AVM VE ÇEVRE YOLLARINDA ŞERİTLER KAPATILACAK

Adayların sadece şehir içi sokaklarda değil, azami hıza ulaşmaları için çevre yollarına ve AVM otoparklarına da yönlendirilecek olması, düğümün boyutunu artırıyor. Metropollerde zaten yoğun olan AVM giriş-çıkışları ve çevre yolu katılım noktaları, sınav ve eğitim araçlarının manevraları nedeniyle tıkanma noktasına gelecek.

Ayrıca iki duba arasına park etme devrinin bitip adayların cadde üzerindeki gerçek araçların arasına paralellik sağlayarak park yapacak olması, ana caddelerde sağ şeritlerin tamamen kapanmasına ve arkasında uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olacak.

SERBEST GÜZERGAH MEVCUT YÜKÜ KALDIRAMAYABİLİR

Sürücü kursu temsilcileri, yeni sistemle birlikte sahada paniğe kapılmayan ve gerçek sürüş tecrübesi kazanan sürücüler yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtiyor. Ancak metropollerdeki altyapı ve mevcut araç stoku göz önüne alındığında, serbest güzergah uygulamasının İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin halihazırda kilitli olan trafiğine ekstra bir yük bindireceği ifade ediliyor.