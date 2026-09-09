Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi’nde dün saat 11.00 sıralarında yürekleri dağlayan feci bir iş kazası meydana geldi. Sanayi sitesindeki bir oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, iş yerinde bakıma alınan bir aracın motor bölümüyle ilgilenmeye başladı.

MOTOR BÖLÜMÜNDE BİLİNMEYEN NEDENLE PATLAMA OLDU

Çam'ın araç üzerinde çalıştığı esnada, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilin motor bölümünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fırlayan metal ve plastik motor parçalarından biri, tamirci çırağı Tunç Çam'ın başına isabet etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İş yerinden yükselen ses üzerine durumu gören çevredekiler ve mesai arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tunç Çam’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.