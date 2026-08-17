İngiltere'deki otomotiv uzmanları, araç sahiplerini yıllık araç muayenelerindeki "tavsiye" notlarına karşı uyardı. Muayene görevlileri tarafından parçaların ömrünün azaldığını belirtmek amacıyla verilen bu notların, sürüşe yasal bir engel teşkil etmediği için sürücüler tarafından sıklıkla göz ardı edildiği belirtildi.

RAC tarafından yapılan bir ankete göre sürücülerin %39'unun muayene sonrası tavsiye edilen sorunları gidermeyi planlamadığı ortaya çıkarken, uzmanlar özellikle lastiklerle ilgili uyarıların derhal dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

2,15 MİLYON ARAÇ LASTİK YÜZÜNDEN ELENDİ

Geçmiş verilere göre, sadece bir yıl içinde 2,15 milyon araç lastik kusurları nedeniyle muayeneden kaldı. Bu başarısızlıkların %36'sının ise daha önceki muayenelerde "tavsiye notu" olarak işaretlendiği kaydedildi.

Uzmanların muayene raporlarındaki lastik detaylarına ilişkin değerlendirmeleri şöyle sıralandı:

Yasal sınır ve cezalar:

Halfords Autocentres Kalite Başkanı Andy Turbefield, 1,6 mm'lik yasal minimum diş derinliğine yaklaşan lastiklerin öncelikli olarak değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Yasal sınırın altındaki diş derinliğiyle araç kullanımının güvenlik riski oluşturduğunu, ayrıca para ve ceza puanı yaptırımı bulunduğunu hatırlattı.

Kötü hava koşulları ve hasar:

Indigo Car Hire Direktörü Cherie Carter, yasal sınıra yaklaşan, çatlayan veya hasar gören lastiklerin ıslak zeminde durma mesafesini uzattığını ve yol tutuşunu düşürdüğünü belirtti.

Düzensiz aşınma ve mekanik sorunlar:

Kwik Fit Operasyon Direktörü Dan Joyce, diş derinliği 1,6 mm'nin üzerinde olsa dahi düzensiz aşınan lastiklerin araçta rot bozukluğu veya süspansiyon aşınması gibi daha büyük mekanik problemlere işaret edebileceğini bildirdi.