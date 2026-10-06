Yaklaşık yüzde 28 olarak beklenen oranın gerçekleşmesi halinde araç muayene ücretlerine de dev zam kapıda. Yüzde 28’lik zammın devreye girmesi durumunda, otomobil muayene ücreti yaklaşık bin liralık artış ile 3 bin 288 liradan 4 bin 208 liraya, egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti de 460 liradan 589 liraya yükselecek. Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı yaklaşık 35 milyon düzeyinde bulunurken, bunun 18 milyonu otomobil. Sıfır araçlar, ilk 3 yıl muayeneden muaf tutuluyor. Ardından 2 yılda 1 periyodik muayeneye giriyor.

3 KASIM’DA BELİRLENECEK

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 2027 yılı başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 27.85 düzeyinde gerçekleşebileceğine dikkati çekti. Yılmaz, yeniden değerleme oranının 3 Kasım’da belli olacağını, 2027 yılında da uygulanacağını hatırlattı. Cumhurbaşkanı’nın, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma ve artırma yetkisi bulunuyor. Kanuna göre bir diğer seçenek olarak da Cumhurbaşkanı’nın, her 5 yılda bir muayene ücretini yüzde 20’ye kadar artırma ve indirme yetkisi bulunuyor.