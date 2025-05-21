Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin imtiyaz hakkı verilmesi yöntemiyle 20 yıl süreyle özelleştirilmesine ilişkin kararlara göre, yapılan ihaleler sonucunda 1 bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı 830 milyon TL, 2. bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı da 890 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren MOI Ortak Grubu'na verilmesi onaylandı.

20 YIL SONRA SİSTEM DEĞİŞECEK



Halihazırda 20 yıldır Türkiye'deki araçların muayenesinden sorumlu olan TÜVTÜRK, 2027 yılı itibarıyla faaliyetlerini sonlandıracak. Türkiye'de 2047 yılına kadar yapılacak araç muayenelerinde MOI Ortak Grubu tek yetkili olacak.



Firma, Türkiye pazarında yapacağı yatırımlara yönelik paylaştığı detaylarda, ilk aşamada muayene istasyonu sayısında artışa gideceğini belirterek, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesinin ve bekleme sürelerinin düşürülmesinin hedeflendiğini duyurdu.