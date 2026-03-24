Türkiye’de araç sayısı 33,8 milyonu aşarken, mevcut muayene sistemi artan talep karşısında yetersiz kalmaya başladı. Randevu bulma sorunu ve istasyonlardaki yoğunluk sürücülerin en çok şikayet ettiği konular arasında yer alıyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre bu sorunları ortadan kaldıracak yeni model için hazırlıklar hız kazandı. 2027 itibarıyla “TURKA” dönemi resmen başlayacak.

RANDEVU KRİZİ BİTİYOR

Mevcut sistemde 217 istasyonla yılda yaklaşık 16 milyon muayene işlemi gerçekleştiriliyor. Ancak bu kapasite, artan araç sayısı karşısında yetersiz kalıyor.

Yeni dönemde en az 250 sabit istasyon kurulacak, toplam muayene hattı sayısı ise 850’ye çıkarılacak. Bu artışla birlikte özellikle büyük şehirlerde yaşanan yoğunluk ve randevu bulma sorununun büyük ölçüde çözüme kavuşması bekleniyor.

MUAYENE SÜRELERİ YARI YARIYA DÜŞECEK

Yeni sistemin en dikkat çekici başlıklarından biri de hız olacak. Teknoloji ve otomasyon yatırımlarıyla muayene süreçleri ciddi şekilde kısalacak.

Özellikle ağır vasıta araçlarda 45 dakikaya kadar çıkan işlem sürelerinin yaklaşık 20 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Bu gelişmenin hem bireysel araç sahiplerine hem de lojistik ve taşımacılık sektörüne önemli zaman avantajı sağlaması bekleniyor.

MOBİL İSTASYONLAR HİZMETE ALINACAK

Yeni model sadece sabit istasyonlarla sınırlı kalmayacak. 80 mobil istasyon da hizmete alınacak.

Bu sayede özellikle kırsal ve ulaşımı zor bölgelerde yaşayan araç sahipleri, uzun mesafeler kat etmeden muayene hizmetine erişebilecek. Hizmet ağı ülke geneline daha dengeli şekilde yayılacak.

Toplam 1,72 milyar dolarlık yatırım kapsamında hayata geçirilecek yeni sistemle birlikte araç muayenesinde dijitalleşme, hız ve erişilebilirlik ön plana çıkacak. Sektör temsilcileri, 2027’de başlayacak bu yeni dönemin sürücülerin yaşadığı sorunları büyük ölçüde ortadan kaldıracağını belirtiyor.