Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de geçerli araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletme hakkı için bugün ihaleye çıktı.

Çok sayıda şirketin teklif sunduğu ihaleyi, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri için en yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) kazandı.

YILLAR SONRA TÜVTÜRK DÖNEMİ SONA ERDİ

Bugün yapılan ihaleye, Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) katıldı.

İKİ BÖLGE İÇİN VERİLEN TEKLİF 1.7 MİLYAR DOLARI AŞTI

Birinci bölge için yapılan ihalenin elemesiz ilk turunda verilen teklif, 750 milyon dolar oldu. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 800 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubundan 805 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubundan da 810 milyon dolar teklif gelirken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi.

Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG teklifini 830 milyon dolara yükseltirken, AGTT OGG ihaleden çekildiğini açıkladı.

Böylece, araç muayene istasyonlarının 1. bölge için özelleştirme ihalesini en yüksek teklifi veren MOI OGG kazanmış oldu.

ÜCRETSİZ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ SUNULACAK

Yeni dönemle beraber bazı hizmetler ücretsiz olarak sunulacak. İstasyonlarda, elektrikli şarj istasyonu, ATM ve kafeterya gibi aracı muayeneye getiren kişilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak hizmetler sunulacak. Aracı muayeneye getiren kişilerin randevu talepleri ile muayene işlemlerine yönelik talep ve şikayetleri karşılayabilecek ücretsiz çağrı merkezi de kurulacak.

KREDİ KARTI KOMİSYONU VATANDAŞA YANSITILMAYACAK

Hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etme ve gereken her türlü makine-ekipman yatırımını yapma yükümlülüğü işleticilere ait olacak. Türkiye'de büyük bölümü otomobillerden oluşan yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunurken işletici, 20 yıllık dönemde artan araç sayısına bağlı olarak yeni istasyonlar açabilecek. Muayene hizmetine ilişkin ödemelerin kredi kartı veya günün teknolojik şartlarına uygun diğer tahsilat yöntemleriyle yapılması durumunda komisyon gibi masraflar vatandaşa yansıtılmayacak.