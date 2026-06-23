Araç muayene sisteminde, sürücülerin uzun süredir eleştirdiği ödeme altyapısı ve hizmet süreçlerinde kapsamlı değişiklikler yapılması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda alınan kararlar, milyonlarca araç sahibini ek maliyetlerden kurtarmayı hedefliyor.

KARTLI ÖDEMELERDE EK ÜCRET KALKIYOR

Araç muayene hizmetlerini devralmaya hazırlanan TURKA, yeni döneme ilişkin ilk detayları paylaştı. Buna göre, banka kartı veya kredi kartıyla yapılan ödemelerden alınan ilave komisyon uygulaması sona erecek. Yeni sistemle birlikte araç sahipleri, muayene ücretinin dışında herhangi bir ek ödeme yapmak zorunda kalmayacak.

YENİ SİSTEM 15 AĞUSTOS 2027'DE DEVREYE GİRECEK

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem 15 Ağustos 2027 tarihinde başlayacak. Bu tarihten itibaren ülke genelindeki muayene işlemleri TURKA tarafından yürütülecek ve mevcut altyapı yenilenecek.

81 İLDE 249 YENİ İSTASYON HİZMET VERECEK

Hazırlanan plan kapsamında Türkiye genelinde 249 yeni nesil araç muayene istasyonu kurulacak. Kırsal bölgeler ve sabit istasyonlara ulaşımın zor olduğu alanlar için mobil hizmet kapasitesi de artırılacak.

Şartnamede yer alan 75 mobil istasyona ek olarak ilk aşamada 100 yeni mobil istasyonun devreye alınması planlanıyor. Böylece hizmet ağı daha geniş bir alana yayılacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MUAYENE DÖNEMİ

15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni sistem, teknolojik yenilikleri de beraberinde getirecek. Yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kameralar ve hassas lazer tarayıcılar muayene süreçlerine entegre edilecek.