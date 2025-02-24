Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de geçerli araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletme hakkı için bugün ihaleye çıktı.

Çok sayıda şirketin teklif sunduğu ihaleyi, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri için en yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) kazandı.

YILLAR SONRA TÜVTÜRK DÖNEMİ SONA ERDİ

Bugün yapılan ihaleye, Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) katıldı.

İKİ BÖLGE İÇİN VERİLEN TEKLİF 1.7 MİLYAR DOLARI AŞTI

Birinci bölge için yapılan ihalenin elemesiz ilk turunda verilen teklif, 750 milyon dolar oldu. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 800 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubundan 805 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubundan da 810 milyon dolar teklif gelirken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi.

Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG teklifini 830 milyon dolara yükseltirken, AGTT OGG ihaleden çekildiğini açıkladı.

Böylece, araç muayene istasyonlarının 1. bölge için özelleştirme ihalesini en yüksek teklifi veren MOI OGG kazanmış oldu.



İkinci bölge için de en yüksek teklif değişmedi:



Devam eden ihalede 2. bölge için elemesiz ilk turda verilen teklif, 790 milyon dolar oldu, ardından açık artırmaya geçildi.

Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 876 milyon dolarla başladı.

Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubu'ndan 878 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubu'ndan da 880 milyon dolar teklif gelirken Doğuş Tem OGG ihaleden çekildi.

Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG, teklifini 890 milyon dolara yükseltirken AGTT OGG de ihaleden çekildiğini açıkladı.

Böylece, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI OGG vermiş oldu.

Öte yandan, ihale kapsamına Türkiye iki bölgeye ayrılırken birinci bölgede 45, ikinci bölgede 36 il yer alıyor.