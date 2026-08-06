Araç kullanırken birçok kişinin farkında olmadan yaptığı küçük bir hareketin arkasında, beynin çalışma şekli yatıyor. Özellikle geri geri park ederken, yoğun trafikte ilerlerken ya da yabancı bir bölgede adres ararken sürücülerin radyonun sesini kısması tesadüf değil.

Uzmanlara göre bu davranış, beynin dikkatini en önemli göreve yönlendirmek için geliştirdiği doğal bir savunma mekanizması.

Beyin aynı anda her şeye odaklanamıyor

Bilim insanları, beynin görme, işitme, dokunma, koku ve tat gibi farklı duyulardan gelen bilgileri aynı anda işleyebildiğini ancak birden fazla karmaşık göreve eşit verimlilikle odaklanamadığını belirtiyor.

Review HAK'ta yer alan bilgilere göre, sürücü geri geri park etme, şiddetli yağmur altında araç kullanma veya yoğun şehir trafiğinde ilerleme gibi dikkat gerektiren durumlarla karşılaştığında, beyin otomatik olarak en kritik göreve öncelik veriyor.

Radyonun sesini kısmanın nedeni bu

Bu nedenle birçok sürücü, farkında bile olmadan radyonun sesini azaltıyor ya da araç içindeki sohbeti ikinci plana atıyor. Böylece beyin, dikkat dağıtan sesleri azaltarak çevredeki engelleri değerlendirmeye, mesafeyi hesaplamaya ve aracı güvenli şekilde yönlendirmeye daha fazla odaklanabiliyor.

Uzmanlar, insanların aslında aynı anda birden fazla karmaşık işi yürütmediğini, dikkatlerini çok hızlı biçimde görevler arasında kaydırdığını ifade ediyor. İşlenmesi gereken bilgi miktarı arttıkça hata yapma riski de yükseliyor. Bu nedenle dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak, beynin güvenliği artırmaya yönelik tamamen doğal bir refleksi olarak değerlendiriliyor.