Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi’nde meydana geldi. Oto yıkama dükkanı işleten Mustafa O. ile yan tarafta bulunan markette çalışan Mustafa Deveci arasında dün araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar, bugün konuşmak için anlaşarak sabah saatlerinde markette bir araya geldi. Burada yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa O., yanında bulunan tabancayla Deveci ve markette bulunanlara ateş açtı.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği Mustafa Deveci olay yerinde hayatını kaybetti. Akrabaları Mustafa Deveci (51) ile Şevket Deveci (24) ise ağır yaralandı. Olayın ardından Mustafa O. ile yanında bulunan ağabeyi Ali O. (49), geldikleri araçla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mustafa Deveci’nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan ilk incelemelerde Mustafa Deveci’nin göğsünden vurulduğu, yaralılardan Şevket Deveci’ye 3’ü göğüs bölgesinde olmak üzere 8 kurşun, diğer yaralı Mustafa Deveci’ye ise bacak, kasık ve karın bölgesinden toplam 7 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Polis ekipleri Ali O.’yu kısa sürede yakalarken, Mustafa O.’nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.