Rusya Devlet Duması'nda "Yeni İnsanlar" partisi grubu, mevcut araç plaka sisteminin değiştirilmesi için hazırladığı yasa teklifini Başbakan Mihail Mişustin'e iletti. Kabul edilmesi halinde mevcut üç harf ve üç rakamlı plaka kombinasyonu kaldırılarak dört harf ve iki rakamlı yeni sisteme geçilecek.

YENİ PLAKA FORMATI NASIL OLACAK?

Önerilen düzenlemede plakaların "AAAB 00" veya "AA 00 AA" şeklinde oluşturulması öngörülüyor. Plakalardaki bölge kodu, ülke bayrağı ve "RUS" ibaresi korunurken, bir rakamın harfle değiştirilmesiyle her bölgedeki plaka kapasitesi yüzde 20 oranında artacak. Değişiklik sürecinde araçların mevcut kayıt sıralamasında bir aksama yaşanmayacak.

"ÖZEL PLAKALAR" BÜTÇEYE YILLIK 25 MİLYAR RUBLE GETİRECEK

Teklif kapsamında "özel" veya "güzel" olarak adlandırılan plaka kombinasyonları resmi satışa açılıyor. Vatandaşlar belirlenen kombinasyonları Devlet Hizmetleri portalı (Gosuslugi) üzerinden ücret ödeyerek rezerve edebilecek. Yıllık 25 milyar ruble gelir getirmesi beklenen bu sistemden elde edilen kaynağın yarısı İçişleri Bakanlığı personelinin maaş fonuna aktarılacak.

YASA TASARISININ GEÇMİŞİ

Söz konusu düzenleme daha önce eksiklikler nedeniyle komisyona geri gönderilmişti. Ulaştırma Komitesi; fiyatlandırma, idari süreçler ve özel plaka kriterlerinin net olmaması gerekçesiyle belgede revizyon istemişti. Tasarı, tespit edilen eksikliklerin giderilmesinin ardından yeniden meclis gündemine taşındı.