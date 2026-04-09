Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan “Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmî Gazete’de yayımlandı.

HATALI PLAKALAR ÜCRETSİZ YENİLENECEK

Yeni düzenlemeye göre, plaka basmaya yetkili kuruluşlar tarafından standartlara aykırı basılan plakalar, trafik ekiplerince tespit edilmesi halinde ücretsiz olarak yeniden basılacak. Bu işlem için plaka basım talep belgesi aranmayacak.

KAYIT SİSTEMİ GENİŞLETİLDİ

Plaka basımı ve dağıtım sürecine ilişkin kayıt kapsamı da genişletildi. Artık plaka basımının ardından alınan fotoğraf kayıtları da sisteme dahil edilecek.

KALIP DAĞITIMINA SÜRE SINIRI

Geçici madde kapsamında, plaka basımında kullanılacak kalıpların Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yetkilendirilen odalara 1 Ocak 2027’ye kadar dağıtılması kararlaştırıldı.

ESKİ PLAKALAR GEÇERLİ SAYILACAK

Bu tarihten önce basılmış ve gerekli güvenlik işaretlerini taşıyan plakaların, mevcut ölçülere uygun kabul edileceği belirtildi.

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ FARKLI

Düzenlemenin bazı hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, diğer maddelerin 1 Ocak 2027’de uygulanmaya başlanacağı bildirildi.