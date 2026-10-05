SEDDK, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda e-Devlet portalındaki sigorta hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte araç sahipleri ve sigortalılar, hasar süreçlerine ve poliçe detaylarına tek ekran üzerinden erişim sağlayabilecek. YENİ SİSTEMLE ERİŞİME AÇILAN HİZMETLER Tamamlanan ikinci faz çalışmaları kapsamında vatandaşların e-Devlet üzerinden erişebileceği işlemler şunlardır: Hasar ve Eksper Raporları: Hasar dosyalarına ilişkin hazırlanan eksper raporlarının detayları. Kaza ve Kusur Bilgileri: Trafik kazası sonrası tutulan kaza tespit tutanakları ile belirlenen kusur oranları. Poliçe Geçmişi: Tüm sigorta branşlarında yürürlükte olan ve geçmiş döneme ait poliçelerin ayrıntılı bilgileri. Yenileme Hatırlatmaları: Süresi yaklaşan poliçeler için sistem tarafından üretilen yenileme uyarıları.

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