Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme takviminde son haftaya girildi. Yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen verginin; ocak ayındaki ilk ödeme döneminin ardından, temmuz ayını kapsayan ikinci taksit süreci 31 Temmuz Cuma günü mesai bitimi itibarıyla tamamlanacak. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödemeler; resmi dijital kanallar, bankalar ve yetkili kurumlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Mükellefler, MTV ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) platformu ya da GİB mobil uygulaması üzerinden çevrim içi olarak tamamlayabiliyor.

Dijital ortamda ödeme yaparken şifresiz giriş seçeneği kullanılarak yalnızca plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi bilgileriyle işlem gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler; anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları veya havale yöntemiyle yapılabildiği gibi yabancı banka kartlarıyla da ödenebiliyor.

İnternet kanallarının yanı sıra vergi dairesi vezneleri, yetkili bankalar ve PTT şubelerinden de şahsen ödeme yapılabiliyor.

SİBER MAĞDURİYETLERE KARŞI "GİB.GOV.TR" UYARISI

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet üzerinden yapılacak ödemelerde dolandırıcılık vakalarına karşı sürücüleri uyarıyor.

Mağduriyet yaşanmaması adına arama motorları üzerinden yönlendirilen bağlantılar yerine, tarayıcının adres çubuğuna doğrudan "gib.gov.tr" adresinin ya da ödeme yapılacak bankanın resmi internet adresinin yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

KİMLER MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDEN MUAF?

Mevzuat gereği belirli kriterleri taşıyan kişi ve kurumlar MTV mükellefiyetinden muaf tutuluyor. Muafiyet kapsamındaki gruplar şunlardır:

-Engellilik oranı %90 ve üzeri olan kişiler adına kayıtlı taşıtlar

-Engellilik durumuna uygun özel tertibatlı hâle getirilmiş araçlar

-Bazı yabancı diplomatik misyon ve görevlilere ait taşıtlar

-Kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, mahalli idare birlikleri ve Türk Kızılayı adına tescilli araçlar

ARAÇ YAŞI VE MOTOR HACMİNE GÖRE ÖDEME MİKTARLARI

MTV tutarı; aracın yaşı, türü, motor silindir hacmi, motor gücü, taşıt değeri ve azami ağırlığına göre değişkenlik gösteriyor. Belirlenen döneme ait güncel matrah ve tutar örnekleri şu şekildedir:

Motor Hacmi 1300 cc’ye Kadar Olan Araçlar (Taşıt değeri 541 bin TL’yi aşanlar):

1-3 yaş: 6 bin 902 TL

4-6 yaş: 4 bin 807 TL

7-11 yaş: 2 bin 693 TL

Motor Hacmi 1301-1600 cc Arasında Olan Araçlar (Taşıt değeri 541 bin TL’yi aşanlar):

1-3 yaş: 12 bin 28 TL

4-6 yaş: 9 bin 12 TL

7-11 yaş: 5 bin 220 TL