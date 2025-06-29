Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kullanıcılar 30 Haziran'a kadar Taşıt Tanıma Birimi montajlarını yaptırabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin biçimde mücadele amacıyla akaryakıt alımı esnasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, hizmet vermeye başladı.

Yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta yönelik bilgileri içeren TTB takılması zorunluluğu getirildi.

ELLE PLKA DEVR İ KAPANDI

Sistemle TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik biçimde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmadan Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor.

Yakıt alımı sonrasında alınan ÖKC fişi ise UTTS çerçevesinde düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.

PARA CEZASI 28 B İN LİRA

UTTS zorunluluğu çerçevesinde kayıt yaptırmayan taşıtlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasından özel para cezası uygulanıyor.

UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.

YAPTIRMAYAN G İ DER G Ö STEREMEYECEK

TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.

USULS ÜZLÜK CEZASI 140 B İN LİRA

UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

MONTAJ İ Ç İN SON 2 G ÜN

UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması amacıyla TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor.