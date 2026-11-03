Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi.

Yeni yılda MTV başta olmak üzere çeşitli vergi, harç ve ceza tutarlarında artış gündeme gelecek. Araç muayene ücretleri ve emlak vergisi de yeniden değerleme oranından etkilenecek kalemler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl ise yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak hesaplanmasına rağmen vergi ve harçlardaki artış yüzde 18,95 seviyesinde uygulanmıştı.

1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilen otomobillerde MTV tutarları, motor silindir hacmi ve araç yaşına göre değişiyor. 2027 yılı için hesaplanan yıllık vergi tutarları şöyle:

2018 ÖNCESİ TESCİL EDİLEN ARAÇLARDA MTV TUTARLARI

1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilen otomobillerde MTV tutarları, motor silindir hacmi ve araç yaşına göre değişiyor. 2027 yılı için hesaplanan yıllık vergi tutarları şöyle:

Motor silindir hacmi MTV tutarı 0–1300 cc 7.350 TL 1301–1600 cc 12.805 TL 1601–1800 cc 22.634 TL 1801–2000 cc 35.665 TL 0–1300 cc 5.127 TL 1301–1600 cc 9.601 TL 1601–1800 cc 17.678 TL 1801–2000 cc 27.458 TL 0–1300 cc 2.862 TL 1301–1600 cc 5.567 TL 1601–1800 cc 10.413 TL 1801–2000 cc 16.137 TL

2018 SONRASI TESCİL EDİLEN ARAÇLARDA MTV TUTARLARI

1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescil edilen otomobillerde motor hacminin yanı sıra taşıtın vergi değeri de hesaplamada etkili oluyor.

0–1300 cc motor hacmine sahip araçlar

Araç değerine göre matrah 2027 MTV 259.900 TL'yi aşmayan 7.350 TL 259.900–455.300 TL 8.079 TL 455.300 TL'yi aşan 8.824 TL

1301–1600 cc motor hacmine sahip araçlar

Araç değerine göre matrah 2027 MTV 259.900 TL'yi aşmayan 12.805 TL 259.900–455.300 TL 14.091 TL 455.300 TL'yi aşan 15.375 TL

1601–1800 cc motor hacmine sahip araçlar

Araç değerine göre matrah 2027 MTV 651.700 TL'yi aşmayan 24.891 TL 651.700 TL'yi aşan 27.166 TL

1801–2000 cc motor hacmine sahip araçlar