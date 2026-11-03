Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi.
Yeni yılda MTV başta olmak üzere çeşitli vergi, harç ve ceza tutarlarında artış gündeme gelecek. Araç muayene ücretleri ve emlak vergisi de yeniden değerleme oranından etkilenecek kalemler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl ise yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak hesaplanmasına rağmen vergi ve harçlardaki artış yüzde 18,95 seviyesinde uygulanmıştı.
1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilen otomobillerde MTV tutarları, motor silindir hacmi ve araç yaşına göre değişiyor. 2027 yılı için hesaplanan yıllık vergi tutarları şöyle:
2018 ÖNCESİ TESCİL EDİLEN ARAÇLARDA MTV TUTARLARI
1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilen otomobillerde MTV tutarları, motor silindir hacmi ve araç yaşına göre değişiyor. 2027 yılı için hesaplanan yıllık vergi tutarları şöyle:
|
Motor silindir hacmi
|
MTV tutarı
|
0–1300 cc
|
7.350 TL
|
1301–1600 cc
|
12.805 TL
|
1601–1800 cc
|
22.634 TL
|
1801–2000 cc
|
35.665 TL
|
0–1300 cc
|
5.127 TL
|
1301–1600 cc
|
9.601 TL
|
1601–1800 cc
|
17.678 TL
|
1801–2000 cc
|
27.458 TL
|
0–1300 cc
|
2.862 TL
|
1301–1600 cc
|
5.567 TL
|
1601–1800 cc
|
10.413 TL
|
1801–2000 cc
|
16.137 TL
2018 SONRASI TESCİL EDİLEN ARAÇLARDA MTV TUTARLARI
1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescil edilen otomobillerde motor hacminin yanı sıra taşıtın vergi değeri de hesaplamada etkili oluyor.
0–1300 cc motor hacmine sahip araçlar
|
Araç değerine göre matrah
|
2027 MTV
|
259.900 TL'yi aşmayan
|
7.350 TL
|
259.900–455.300 TL
|
8.079 TL
|
455.300 TL'yi aşan
|
8.824 TL
1301–1600 cc motor hacmine sahip araçlar
|
Araç değerine göre matrah
|
2027 MTV
|
259.900 TL'yi aşmayan
|
12.805 TL
|
259.900–455.300 TL
|
14.091 TL
|
455.300 TL'yi aşan
|
15.375 TL
1601–1800 cc motor hacmine sahip araçlar
|
Araç değerine göre matrah
|
2027 MTV
|
651.700 TL'yi aşmayan
|
24.891 TL
|
651.700 TL'yi aşan
|
27.166 TL
1801–2000 cc motor hacmine sahip araçlar
|
Araç değerine göre matrah
|
2027 MTV
|
651.700 TL'yi aşmayan
|
39.218 TL
|
651.700 TL'yi aşan
|
42.791 TL