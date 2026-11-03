Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi.

Yeni yılda MTV başta olmak üzere çeşitli vergi, harç ve ceza tutarlarında artış gündeme gelecek. Araç muayene ücretleri ve emlak vergisi de yeniden değerleme oranından etkilenecek kalemler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl ise yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak hesaplanmasına rağmen vergi ve harçlardaki artış yüzde 18,95 seviyesinde uygulanmıştı.

1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilen otomobillerde MTV tutarları, motor silindir hacmi ve araç yaşına göre değişiyor. 2027 yılı için hesaplanan yıllık vergi tutarları şöyle:

2018 ÖNCESİ TESCİL EDİLEN ARAÇLARDA MTV TUTARLARI

1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilen otomobillerde MTV tutarları, motor silindir hacmi ve araç yaşına göre değişiyor. 2027 yılı için hesaplanan yıllık vergi tutarları şöyle:

Kaynak olarak ekle

Motor silindir hacmi

MTV tutarı

0–1300 cc

7.350 TL

1301–1600 cc

12.805 TL

1601–1800 cc

22.634 TL

1801–2000 cc

35.665 TL

0–1300 cc

5.127 TL

1301–1600 cc

9.601 TL

1601–1800 cc

17.678 TL

1801–2000 cc

27.458 TL

0–1300 cc

2.862 TL

1301–1600 cc

5.567 TL

1601–1800 cc

10.413 TL

1801–2000 cc

16.137 TL

2018 SONRASI TESCİL EDİLEN ARAÇLARDA MTV TUTARLARI

1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescil edilen otomobillerde motor hacminin yanı sıra taşıtın vergi değeri de hesaplamada etkili oluyor.

0–1300 cc motor hacmine sahip araçlar

Araç değerine göre matrah

2027 MTV

259.900 TL'yi aşmayan

7.350 TL

259.900–455.300 TL

8.079 TL

455.300 TL'yi aşan

8.824 TL

1301–1600 cc motor hacmine sahip araçlar

Araç değerine göre matrah

2027 MTV

259.900 TL'yi aşmayan

12.805 TL

259.900–455.300 TL

14.091 TL

455.300 TL'yi aşan

15.375 TL

1601–1800 cc motor hacmine sahip araçlar

Araç değerine göre matrah

2027 MTV

651.700 TL'yi aşmayan

24.891 TL

651.700 TL'yi aşan

27.166 TL

1801–2000 cc motor hacmine sahip araçlar

Araç değerine göre matrah

2027 MTV

651.700 TL'yi aşmayan

39.218 TL

651.700 TL'yi aşan

42.791 TL