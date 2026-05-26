Cem Yıldırım / Sözcü

Araç muayene istasyonlarında en düşük kontrol ücreti 4 bin liraya dayanırken, yaklaşık 10 dakika süren muayene ücretinin fahiş miktarlara ulaşması ve kredi kartı ödemelerinden komisyon alması tartışma yarattı.

'NAKİT TAŞIMAYAN CEZALANDIRILIYOR'

Meclis'te yaptığı açıklamada özellikle kartlı ödemelerdeki komisyonun yasalara aykırı bir uygulama olduğunu kaydeden CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç "Bu istasyonlar vatandaşın ve esnafın cebini sömüren birer rızık düşmanına dönüştü. Bugün bir aracın periyodik muayenesi ve egzoz emisyon ölçümü için toplamda en az 4 bin lira civarında ücretler ödeniyor.

Vatandaşa, adeta "Cebinde nakit taşıyacaksın yoksa seni cezalandırırım" deniliyor" ifadelerini kullandı.

'KART KOMİSYONU ZULMÜNE GÖZ YUMULUYOR'

Kredi kartıyla ödeme yapandan ek komisyon alınması uygulamasına karşı devreye girilmesi gerektiğini aktaran Meriç, şöyle devam etti: "Maliye Bakanlığı'nın yasaklarına rağmen uygulanan bu kart komisyonu zulmüne neden göz yumuluyor? Bu istasyonlar devletten ayrı birer yapı mı? Melih Meriç Bu istasyonların fahiş fiyatlarına ve haksız uygulamalarına artık dur denilmesi lazım. Muayenede tekel olan TÜVTÜRK ise kredi kartı ile yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın belirlediği hizmet bedelinin ödeme tutarına eklendiğini bunun da yasal olduğunu savunuyor."

900 LİRA ZAM GELEBİLİR

Muayene ücretleri çiftçinin traktörü için 1657 lira, otomobiller için 3 bin 288 lira, kamyon ve otobüsler için 4 bin 446 lira oldu. 460 lira da egzoz emisyon ücreti alınıyor. Araç muayene ücretlerinin 1 Ocak 2027'de 700-900 lira arasında, egzoz emisyon ücretlerinin de 95 lira artması bekleniyor.