Küresel piyasalardaki dalgalanmalara ve dövizdeki değişikliklere bağlı olarak akaryakıt fiyatları, dövizdeki değişiklikler ve brent petrol fiyatlarıyla doğru orantılı olarak artış gösteriyor. 14 Mart 2025 itibarıyka benzin fiyatlarında zam geldi.

14 Mart 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzin fiyatlarına yapılan zam, özellikle araç sahiplerinin dikkatini çekti. Peki, 14 Mart itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar…

14 MART 2025 İTİBARİYLE BENZİNE ZAM

Bugün gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 81 kuruş zam geldi. Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarında 2 büyük indirim yaşanmış, önce 4 Mart tarihinde 1 lira 15 kuruş indirim benzine 7 Mart tarihinde de 2 lira 6 kuruş indirim yapılmıştı.

14 Mart 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları

Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şöyle:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 43.41 TL/LT

Motorin: 45.36 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

Anadolu Yakası

Benzin: 43.26 TL/LT

Motorin: 45.24 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 43.96 TL/LT

Motorin: 46.09 TL/LT

LPG: 27.49 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 44.33 TL/LT

Motorin: 46.46 TL/LT

LPG: 27.34 TL/LT