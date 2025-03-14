Resmi Gazete’de yer alan yönetmelik, otomobillerde kullanılacak güvenlik sistemlerine ilişkin idari ve teknik gereklilikleri düzenliyor. 2024’te yayımlanan olay veri inceleme kaydedici sistemler yönetmeliğinin devamı niteliğindeki bu adımda, alkol kilidi ve diğer sistemlerin standartları tanımlandı. Teknik şartnamelerin belirlenmesiyle, bu cihazların araçlara montajı için son hazırlıklar da tamamlanmış oldu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Alkol kilidi, sürücünün nefesindeki alkol oranını ölçen cihazlarla çalışıyor. Sınırı aşan sürücülerin aracı çalıştırması sistem tarafından engelleniyor. Farklı modelleri bulunan sistemin, anahtara üflemeli versiyonları da mevcut. Yönetmelikte, bu cihazların tip onay belgeleri ve şablonları da detaylı bir şekilde yer aldı.

ACİL DURUM ŞERİT SİSTEMİ DE DEVREDE

Araçlarda alkol kilidinin yanı sıra, sürücüler için acil durum şeritte tutma sistemi de bulunacak. Bu sistem, sürücünün şeritten çıkmasını önleyerek güvenliği artırmayı hedefliyor.

ALKOL ORANI YÜKSEKSE ARAÇ ÇALIŞMIYOR

Alkol kilidi sistemi, sürücülerin aracı çalıştırmadan önce nefes testi yapmasını gerektiriyor. Test sonucunda alkol oranı belirleniyor; eğer oran sınırın üzerindeyse araç çalıştırılamıyor ve sürücü uyarılıyor. Bu yenilik, trafikte alkollü araç kullanımını önlemek için önemli bir adım olarak görülüyor.

AB MEVZUATINA UYUM SAĞLANDI

Daha önce yayımlanan yönetmelikte, akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemlerinin idari esasları belirlenmişti. Yeni düzenleme ise Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı ve motorlu araçlarda güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.