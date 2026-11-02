Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış lastiği uygulamasına ilişkin takvim ve denetim kuralları netleşti.

Yapılan yasal düzenlemeler doğrultusunda, şehirlerarası kara yollarında ticari amaçla yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlar için belirlenen zorunlu kış lastiği süresi 5 aya çıkarıldı.

Sürücülerin ve taşımacılık faaliyeti yürüten işletmelerin denetimlerde idari yaptırımla karşılaşmaması için güncel tarih ve tutarları takip etmesi önem taşıyor.

UYGULAMA 15 KASIM'DA BAŞLIYOR

Zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla başlayacak ve 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek.

Geçmiş yıllarda 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan takvim, Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 15 gün öne çekilerek genişletildi. Yeni mevzuat uyarınca ticari araçların belirlenen 5 aylık dönemin tamamında kış lastiği donanımını sağlaması gerekiyor.

KURALA UYMAYANLARA 6 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLECEK

Zorunluluk kapsamında yer almasına rağmen denetimlerde kış lastiği takmadığı tespit edilen araçların işletenlerine, 2026 yılı için belirlenen 6.000 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.

Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca uygulanan ceza miktarı, geçmiş dönem tutarlarından farklılık gösteriyor. Uygulama dönemi 2027 yılına sarktığı için, yeni takvim yılı ile birlikte uygulanacak ceza tutarları yeniden değerleme oranlarına göre güncellenebilecek.

HANGİ ARAÇLAR KAPSAMDA, HUSUSİ ARAÇLARIN DURUMU NE?

Yasal zorunluluk, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor.

Hususi (bireysel) tescilli binek otomobiller yasal olarak bu zorunluluğun dışında tutulmakla birlikte, bölgesel hava ve yol koşullarına bağlı olarak valilikler il sınırları içinde ek güvenlik kararları alabiliyor. Yerel yönetimlerin yayımlayacağı genelgeler bu kapsamda belirleyici rol oynuyor.