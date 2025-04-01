Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Nisan için hava durumu raporunu paylaştı.

Buna göre; 8 il için sarı kodla uyarı yapılırken 30 il için de gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Artvin ve Rize çevreleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir’in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

Gök gürültülü sağanak beklenen iller şöyle:

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyon, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Bolu, Karabük, Sinop, Zonguldak, Amasya, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Van, Diyarbakır, Antep, Siirt ve Şanlıurfa'da

Sarı kodla uyarı yapılan iller:

Antalya, Burdur, Isparta, Manisa, Aydın, Denizli, İzmir ve Muğla.

ÇÖL TOZU ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 7 ilimizde birden çöl tozu etkili olacak. Hava kalitesi düşecek. MGM tarafından uyarı yapılan iller sıralandı.

Toz taşınımının özellikle Antalya, Isparta, Burdur, Muğla, Aydın, Denizli ve İzmir çevresinde etkili olması bekleniyor.