Türkiye’deki milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik süreçte geri sayım başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Kanunu değişikliklerine uyum sağlamaları için sürücülere tanınan süre 1 Nisan 2026 tarihinde sona eriyor.

Bu tarihten itibaren yapılan denetimlerde, fabrikasyon çıkışı dışında araçta bulunan ve ruhsata işlenmemiş tüm eklentiler "yasa dışı" kabul edilerek ağır yaptırımlara tabi tutulacak.

Yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TUYAD) bir çalıştay düzenleyerek çözüm önerileri geliştirdi. Sektör temsilcilerinin 24-25 Mart tarihlerinde Ankara’da bakanlıklara sunacağı talepler arasında şunlar yer alıyor:

Ses Sınırı: Hoparlörlerin araç dışında 95 dB seviyesiyle sınırlandırılması.

Ruhsat Şartı: Bagajı tamamen kaplayan dev ses sistemlerinin "özel statü" ile ruhsata işlenmesi (proje çizimi ve muayene şartıyla).

Görüş Açısı: Multimedya ekranlarının sürücünün görüşünü engellememesi adına direksiyon seviyesini aşmaması.

Sertifikalı Montaj: Aksesuar montajlarının sadece Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi olan bayilerce yapılması.

Ancak İçişleri Bakanlığı'nın mevcut takvimi ve katı kuralları göz önüne alındığında, bu taleplerin yürürlüğe giren kanunu durdurup durdurmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN

Mevcut yasaya göre, 1 Nisan itibarıyla kriterlere uymayan araçlara müsamaha gösterilmeyecek. Özellikle gürültü kirliliğine yol açan veya sürücü dikkatini dağıtan donanımlar için yaptırımlar oldukça sert:

Yasal Uyarı: "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını bulunduranlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca ilgili araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilir."

Araçlarında APP plaka, orijinal dışı jant-lastik, spoiler veya standart dışı multimedya sistemi bulunan sürücülerin, 10 gün içinde araçlarını yasal sınırlara çekmesi veya gerekli onay süreçlerini tamamlaması önem taşıyor.