Türkiye'deki araç sahiplerini ve sigorta şirketlerini doğrudan etkileyen dijital ekspertiz sistemi, 1 Temmuz itibarıyla resmen uygulamaya giriyor. Yeni dönemle birlikte, trafik kazaları sonrasında hasar tespiti yapacak eksperlerin görevlendirilmesi tamamen dijital altyapı üzerinden otomatik olarak yapılacak.

MEVCUT SİSTEMDEKİ HANGİ SORUNLAR ORTADAN KALKACAK?

Sektör uzmanları, mevcut işleyişte eksperlerin kişisel veya göreceli değerlendirmeler yapabildiğini, bu durumun da hatalı hesaplamalara, uzayan dosya süreçlerine ve yüksek komisyon taleplerine yol açtığını belirtiyor.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre, vatandaşların ve sigorta şirketlerinin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefleyen yeni sistemde, atanan eksperler hiçbir kurum veya kişiden görüş almadan, tamamen bağımsız bir şekilde hasar tutarını belirleyerek tamir sürecini doğrudan başlatacak.

YENİ SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE DETAYLARI NELERDİR?

Yeni dijital ekspertiz mekanizması, meydana gelen hasar tutarının 40 bin Türk Lirası ve üzerinde olduğu kazalarda devreye girecek. Kaza yapan araçların olay yerinde çekilen fotoğrafları doğrudan sigorta şirketinin sistemine aktarılacak ve bu veri akışının ardından sistem üzerinden tarafsız bir eksper görevlendirilecek.

Uzmanlar, bu otomatik atama yöntemi sayesinde uyuşmazlıkların çok daha hızlı çözüleceğini ve hasar tespit süreçlerindeki tüm soru işaretlerinin ortadan kalkacağını ifade ediyor.