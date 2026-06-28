

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç sahiplerini ve sigorta sektörünü yakından ilgilendiren bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Trafik kazalarının ardından devreye giren hasar tespit ve yönetim süreçlerini tamamen modernize edecek olan bu yeni yasal düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tüm Türkiye'de resmi olarak yürürlüğe girecek.

40 BİN LİRA BARAJI GETİRİLİYOR

Yeni yönetmelikle birlikte sürücülerin ve sigorta şirketlerinin uyması gereken en kritik değişiklik, eksper görevlendirme kriterlerinde yapıldı. 2026 yılı için trafik sigortalarında geçerli olan 400 bin liralık maddi teminat sınırının yüzde 10'unu aşan, yani net olarak 40 bin liranın üzerindeki tüm hasar dosyalarında bağımsız bir eksper görevlendirilmesi artık yasal bir zorunluluk haline gelecek.

Maddi boyutu bu belirlenen 40 bin liralık eşiğin altında kalan hasar dosyalarında ise mevcut uygulamaların geçerliliği aynen korunacak. Böylece küçük ölçekli hasarlarda bürokratik süreçlerin uzamasının önüne geçilmiş olacak.

YASAL BELGELER DJİTALE YÜKLENECEK

Düzenlemenin teknik altyapısını oluşturan en önemli sütunlardan birini Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) oluşturuyor. Yeni işleyiş kapsamında, kazaya karışan araç herhangi bir yetkili servise veya onarım merkezine ulaştırıldıktan hemen sonra, gerekli tüm yasal belgeler dijital platforma yüklenecek.

Hasar verileri sisteme girildiği anda, Türkiye genelinde entegre çalışan EKSİST altyapısı sayesinde eksper ataması elektronik ortamda ve tamamen otomatik olarak saniyeler içerisinde gerçekleştirilecek. Üstelik bu yeni şeffaf ekosistemde sadece sigorta şirketleri değil, hak kaybı yaşamak istemeyen araç sahipleri de sistem üzerinden doğrudan eksper görevlendirilmesi talebinde bulunabilecek.