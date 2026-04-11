Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte milyonlarca sürücü, araçlarını yazlık bakıma sokmaya ve kış lastiklerini değiştirmeye hazırlanıyor. Her yıl belirli tarihler arasında uygulanan ve yol güvenliğini artırmayı hedefleyen zorunlu kış lastiği kullanımı, takvimlerin 15 Nisan’ı göstermesiyle birlikte bu sezon için sona erecek.

UYGULAMA TAKVİMİNDE DÜZENLEME YAPILMIŞTI

Geçmiş yıllarda 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan bu kural, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte güncellenmişti. Yeni karar doğrultusunda, zorunlu kış lastiği dönemi 15 Kasım’da başlatılmıştı. Belirlenen yeni takvime göre, ticari araç sürücüleri için bu yasal zorunluluk 15 Nisan itibarıyla resmen bitmiş olacak.

HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

15 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe alınan zorunlu kış lastiği uygulaması, ticari araçları kapsayacak şekilde devreye sokuldu. Bu kapsamda kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonetlerin yanı sıra şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için belirlenen süre boyunca kış lastiği kullanımı yasal bir yükümlülük olarak düzenlendi.

Uygulamanın sona ermesiyle birlikte, ticari araç sahiplerinin yaz lastiklerine geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı 7 derecenin üzerine çıktığında kış lastiklerinin performansının düşmesi ve yakıt tüketimini artırması nedeniyle, uzmanlar mevsimine uygun lastik kullanımının hem güvenlik hem de ekonomi açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.