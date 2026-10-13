Küresel enerji piyasalarında tedarik endişeleri tırmanırken, dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Aramco’dan sürücüleri doğrudan ilgilendiren endişe verici bir açıklama geldi. Şirketin CEO'su Amin Hassan Nasser, ham petrol arzındaki daralmanın tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, eriyen ticari stokların yeniden eski seviyesine gelmesinin 2 yılı bulabileceğini duyurdu.

"SON TAMPON DA TIKANMAK ÜZERE"

Aramco CEO’su Nasser, ham petrol tedariğindeki krizin rafine yakıt fiyatlarındaki artışla birleşerek tabloyu daha da ağırlaştırdığını vurguladı. Karadaki ticari rezervlerin kritik eşiğin altına gerilediğine dikkat çeken Nasser, "Karadaki ticari stoklar artık 6 milyar varilin oldukça altında ve bunlar mevcut son tampon. Bu varillerin çok büyük çoğunluğu halihazırda bağlı durumda" sözleriyle krizin boyutunu gözler önüne serdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI DÜĞÜMÜ VE ALTERNATİF ROTALAR

Enerji zincirindeki baskının yumuşaması için kritik sevkiyat noktası olan Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliklerin aşılması gerektiğini belirten Nasser, kriz aşılana kadar piyasalardaki stresin tırmanacağını ifade etti. Aramco'nun bu süreçte eli kolu bağlı kalmadığını aktaran CEO, ilave ihracat rotalarının değerlendirildiğini ve yurt dışı depolama kapasitelerini artırmak için düğmeye bastıklarını açıkladı.

DOĞAL GAZDA YÜZDE 80'LİK SIÇRAMA

Petrol arzındaki sıkışıklığa karşı uzun vadeli stratejilerini de paylaşan dev şirket, doğal gaz yatırımlarına hız veriyor. Aramco, 2030 yılına kadar satılabilir doğal gaz üretim kapasitesini 2021 seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında artırmayı hedefliyor. Küresel enerji güvenliğinin sadece üreticilerin omzuna yüklenemeyeceğini hatırlatan Nasser, kritik nakil hatlarının korunması için uluslararası toplumu ortak hareket etmeye çağırdı.

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇ SAHİPLERİNİ NASIL ETKİLER?

Petrol ihtiyacının neredeyse tamamını ithal eden Türkiye için bu küresel arz darlığı doğrudan pompa fiyatlarına yansıma riski taşıyor. Brent petrol fiyatlarındaki her yukarı yönlü hareket, döviz kuru çarpanıyla birleşerek iç piyasada benzin ve motorin zamlarını kaçınılmaz hale getiriyor.

Lojistik maliyetlerinin artması ise sadece araç sahiplerinin deposunu değil, tarladan rafa kadar tüm tüketim maddelerinin fiyatını etkileyerek genel bir pahalılık dalgası yaratma potansiyeline sahip. Öte yandan küresel petrol ve gaz sıkışıklığı, kış döneminde enerji maliyetlerinin genel seviyesini de yukarı çekebilir.