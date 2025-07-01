Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2025 yılı ikinci taksiti için geri sayım sona erdi. 1 Temmuz itibarıyla başlayan ödeme dönemi, bu yıl da Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil ediliyor.

İlk taksitini Ocak ayında tamamlayan araç sahipleri için ikinci ödeme dönemi Temmuz ayında yapılmak zorunda.

SON GÜN 31 TEMMUZ

Araç sahipleri, MTV'nin ikinci taksitini en geç 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödemekle yükümlü. Ödemeler, e-Devlet kapısı, Dijital Vergi Dairesi (gib.gov.tr), vergi daireleri, PTT şubeleri ile bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kolayca yapılabiliyor.

ZAMANINDA ÖDEMENMEZSE NE OLUR?

Ödemesini bu tarihe kadar gerçekleştirmeyenler için ise gecikme faizi devreye giriyor. Bu nedenle vergi yükümlülüğünün son güne bırakılmaması öneriliyor.

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için birçok dijital ve fiziksel kanal kullanılabiliyor:

-Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden,

-Anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla,

-Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,

-Banka şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık sistemleriyle,

-e-Devlet kapısından, plaka ve kimlik bilgileriyle,

-PTT şubeleri ve doğrudan vergi dairelerinden yapılabiliyor.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden ödeme yapmak isteyenler, şifreye gerek kalmadan sadece araç plakası, T.C. kimlik numarası ve sahiplik bilgilerinden biriyle işlem gerçekleştirebiliyor.

RESMİ ADRESLERDEN İŞLEM YAPIN!

İnternet üzerinden işlem yapan vatandaşlar için önemli bir uyarı da yapıldı. Ödeme işlemleri sırasında mağduriyet yaşamamak için, resmi internet adresleri dışında herhangi bir bağlantıdan giriş yapılmaması gerekiyor. Güvenli ödeme için tarayıcıya yalnızca “gib.gov.tr” ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılması tavsiye ediliyor.

HER AY GECİKME ZAMMI UYGULANACAK!

MTV'nin ikinci taksitini zamanında ödemeyen araç sahipleri için her ay gecikme faizi uygulanacak. Ek masrafla karşılaşmamak ve cezalı duruma düşmemek için işlemlerin 31 Temmuz’dan önce tamamlanması önem taşıyor.