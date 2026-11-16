Çinli otomobil üreticisi Hongqi, elektrikli araçlarında yaşanan güvenlik sorunlarını çözemeyince sıra dışı bir karar aldı. Danimarka'da 258 aracın sürüş destek sistemleri kalıcı olarak kapatılacak. Araç sahiplerine ise bu değişiklik karşılığında yaklaşık 6 bin 700 euro (yaklaşık 372 bin TL) tazminat ödenecek.

Sorunlar, Hongqi'nin EHS7 ve EH7 modellerinde bahar aylarında ortaya çıktı. Bazı sürücüler, önlerinde herhangi bir engel bulunmadığı halde araçlarının aniden ve sert şekilde fren yaptığını bildirdi. "Hayalet frenleme" olarak adlandırılan bu sorun, sürücüler için ciddi bir güvenlik endişesine dönüştü.

Danimarkalı ithalatçı Wismo, sorunu çözmek için Çinli üreticiyle aylarca çalıştı. Ancak yazılım güncellemeleriyle kalıcı bir çözüm bulunamadı. Şirketin açıklamasına göre mevcut yazılım, öncelikle Çin'deki trafik koşullarına göre geliştirildi. Avrupa pazarına uyarlanması sırasında ise homologasyon, yani araçların Avrupa standartlarına uygunluk şartlarıyla ilgili sorunlar yaşandı.

6 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİ KALDIRILACAK

Çözüm bulamayan şirket, sorunlu sistemleri tamamen devre dışı bırakmaya karar verdi. Bu karar, Danimarka'da 230'u EHS7, 28'i EH7 olmak üzere toplam 258 aracı kapsıyor.

Güncellemeyle birlikte altı sürüş destek sistemi kalıcı olarak kapatılacak. Bunlar arasında otomatik park, geri manevrada otomatik frenleme, engelden kaçınma yardımı ve şerit değiştirme sistemleri bulunuyor.

Adaptif hız sabitleyici de değiştirilecek. Sistem artık öndeki araçla güvenli mesafeyi korumayacak, yalnızca belirlenen hızı sabit tutacak. Hız kontrol sistemi ise hız sınırı aşıldığında sürücüyü uyarmakla yetinecek.

ARAÇ SAHİPLERİNE 6 BİN 700 EURO ÖDENECEK

Değişiklikler bir yazılım güncellemesiyle yapılacak. Araç sahiplerinin işlem için yetkili servise gitmesi gerekecek. Güncelleme 31 Ocak 2027'ye kadar tamamlanırsa her araç sahibi 50 bin Danimarka kronu, yani yaklaşık 6 bin 700 euro tazminat alabilecek.

Ancak Danimarka otomotiv kuruluşu FDM, kararın hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Kuruluşa göre güvenlik sistemlerinin kaldırılması, araçların güvenlik performansını önemli ölçüde düşürebilir.

Henüz resmi bir yeniden değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen FDM, değişikliklerin araçların Euro NCAP güvenlik değerlendirmesini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Araçların daha önce aldığı beş yıldızlı güvenlik derecesini koruyup koruyamayacağı da belirsizliğini koruyor.

FDM avukatlarına göre güvenlik donanımındaki bu kapsamlı değişiklik, alıcılara satın alma sözleşmesini feshetme ve araçlarını iade etme hakkı da verebilir.