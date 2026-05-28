Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve küresel petrol arzında meydana gelen aksamalar, yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil araç bakım maliyetlerini de etkilemeye başladı. ABD'de benzin fiyatlarının son 4 yılın zirvesine çıkmasının ardından, şimdi de motor yağı tedarikinde küresel bir kriz yaşanabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat sorunları ve bölgesel gerilimler küresel yağ üretimini baskı altına alıyor. Uzmanlar, bu durumun yakın zamanda rutin araç bakım giderlerine de zam olarak yansıyacağını ifade ediyor.

Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan hareketlilik ve lojistik hatlardaki dönemsel yoğunluklar, araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişmeyi beraberinde getiriyor. Enerji piyasalarındaki dalgalanmaların ardından, bu kez araçların düzenli bakımlarında kritik öneme sahip olan motor yağlarının tedarik süreçlerinde bazı yavaşlamalar öngörülüyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki süreçte periyodik bakım maliyetlerinde ve ürüne erişilebilirlikte bazı değişimler yaşanabileceğini belirtirken, resmi kurumlar da süreci yakından takip ediyor.

TEDARİK SÜREÇLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELER?

Uzman analizlerine göre, motor yağı arzında yaşanabilecek olası daralmanın arkasında iki temel unsur öne çıkıyor:

Lojistik Rotalardaki Yoğunluk: Küresel deniz ticareti ve petrol taşımacılığı için büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarındaki dönemsel yavaşlamalar, ham madde dağıtım takvimini doğrudan etkiliyor.

Üretim Tesislerindeki Aksamalar: Bölgesel gelişmeler nedeniyle bazı rafineri ve altyapı tesislerinde üretim kapasitelerinin geçici olarak kısıtlanması, küresel ürün hacminde belirli bir düşüşe yol açıyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE RESMİ KURUMLAR İLETİŞİMDE

Gelişmeler karşısında proaktif bir yaklaşım sergileyen otomotiv ve madeni yağ sektörü, geleceğe yönelik adımları planlamak adına ABD Enerji Bakanlığı (DOE) ile bir araya geldi. Bağımsız Yağ Üreticileri Derneği (ILMA) CEO'su Holly Alfano, yapılan görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğunu ve krizin küresel dinamiklerden kaynaklandığını ifade etti.

Bakanlık Sözcüsü Ben Dietderich ise tedarik zincirinin sürekliliğini sağlamak ve piyasayı rahatlatmak adına ihtiyaç duyulması halinde her an destekleyici adımlar atmaya hazır olduklarını vurguladı. Firmalar ise bu süreçte mevcut stoklarını en verimli şekilde yöneterek tüketicilere yansıyabilecek olası maliyet artışlarını minimumda tutmayı hedefliyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

Tedarik süreçlerindeki bu hassas dönemi rahat atlatabilmek adına bazı üreticiler, sürücülere alternatif pratikler sunmaya başladı. Örneğin, alışılmış ince yağlar yerine daha kolay erişilebilen daha yüksek viskoziteli (kalın) yağların tercih edilebileceği konuşuluyor.

Ancak uzmanlar bu konuda temkinli olunması gerektiğinin altını çiziyor; çünkü araç üreticisinin tavsiyesi dışındaki yağlar yakıt tüketimini biraz artırabilir ve özellikle soğuk havalarda motor performansını etkileyebilir.

Bir diğer öneri ise araç üreticilerinin belirlediği güvenli sınırlar dahilinde kalmak şartıyla, yağ değişim periyotlarının olabildiğince esnetilmesi yönünde. Sürücülerin önümüzdeki dönemde araç bakımlarını planlarken bütçelerini ve randevularını bu yeni piyasa koşullarına göre esnek tutmalarında fayda görülüyor.