İstanbul'un yoğun araç trafiği ve otopark yetersizliği sürerken, kent genelindeki vale hizmeti tarifelerinde standart bir uygulamanın bulunmaması tartışma konusu oldu.

Yapılan saha tespitlerine göre, özellikle Beşiktaş, Şişli ve Boğaz hattındaki işletmelerde vale ücretleri hizmet türüne ve konuma bağlı olarak 450 TL ile 1.050 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

AYNI CADDEDE YÜZDE 30'U AŞAN FİYAT FARKI

Etiler Nispetiye Caddesi üzerindeki restoranlarda uygulanan vale tarifelerinin işletmeden işletmeye farklılık gösterdiği belirlendi.

Aynı cadde üzerindeki bir mekânda araç teslimi için 450 TL talep edilirken, hemen yanındaki diğer noktalarda bu rakamın 470 TL ile 600 TL seviyelerine çıktığı kaydedildi. Sürücüler, aynı lokasyonda sunulan benzer hizmet için farklı bedeller ödemek zorunda kalmaktan şikâyet ediyor.

ÖZEL HASTANELERDE SAATLİK TARİFE

Sağlık kuruluşları ve alışveriş merkezlerinde de vale ücretleri artış trendinde. Ulus'ta yer alan özel bir hastanede 2 saate kadar olan vale hizmeti 485 TL, 5 saate kadar olan kullanım ise 510 TL olarak ücretlendiriliyor.

Zincirlikuyu bölgesindeki bir alışveriş merkezinde ise vale ücreti 750 TL seviyesinde uygulanıyor. Birçok araç sahibi, yüksek tarife nedeniyle araçlarını otopark alanlarına kendileri park etmeyi tercih ettiklerini belirtiyor.

BOĞAZ HATTINDA BİN 50 LİRA SEVİYESİ

Kentteki en yüksek vale tarifeleri ise lüks otellerde görülüyor. Boğaz kıyısındaki 5 yıldızlı bir otelde araç kabul bedelinin 1.050 TL olduğu tespit edildi.

Sunulan hizmet ile talep edilen tutarlar arasındaki dengesizlikten yakınan sürücüler, yeme-içme ve konaklama harcamalarının yanı sıra ödenen vale bedellerine ilişkin denetim ve tarife standardı getirilmesini talep ediyor.