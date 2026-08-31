Akaryakıt sahiplerini üzecek haber haber geldi. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,60 TL zam yapılacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Motorinde 13 Ağustos'ta sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 1 Eylül (yarın) itibarıyla litre başına 3 TL olarak uygulanacak. ÖTV artışına yüzde 20 KDV'nin de eklenmesiyle pompa fiyatındaki artış 3,60 TL'yi bulacak.

YIL SONUNA KADAR HER AY ARTACAK

Alınan karara göre, motorinden alınan ÖTV yıl sonuna kadar her ay 3 TL artırılacak.

Buna göre ÖTV tutarı eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL, aralıkta ise 12 TL olacak. Vergi, 1 Ocak 2027'den itibaren 13,9006 TL'ye çıkarılarak önceki seviyesine dönecek.

80 LİRAYI AŞACAK

3,60 TL'lik zam sonrasında motorinin litre fiyatının İstanbul'da 81,08 TL, Ankara'da 82,20 TL, İzmir'de 82,47 TL, doğu illerinde ise 83,93 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.