Son dönemde yaşanan dalgalanmaların ardından sakin bir sürece giren akaryakıt piyasasında sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Küresel piyasalardaki hareketlilik nedeniyle motorin litre fiyatının zam eşiğine yaklaştığı bildirildi. KÜRESEL PİYASALARDA FİYATLAR YÜKSELİYOR Sektördeki son durumu değerlendiren gazeteci Olcay Aydilek, küresel piyasa koşullarının iç pazara yansıyabileceğini belirtti. Piyasadaki sakin seyrin sonuna gelindiğine işaret eden Aydilek, motorin fiyatlarının zam çizgisine iyiden iyiye yaklaştığını ifade etti. GELECEK GÜNLERDE ZAM BELLİ OLACAK Sürücülerin gözü kulağı muhtemel bir fiyat değişimine çevrilirken, henüz resmiyet kazanan net bir zam kararı bulunmuyor. Uluslararası piyasalardaki yukarı yönlü trendin sürmesi halinde, kısa süre içerisinde motorin grubunda yeni bir artışın pompaya yansıyabileceği öngörülüyor. GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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