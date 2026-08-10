Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Ağustos 2026 dönemine ilişkin zorunlu trafik sigortası tavan primlerini resmi olarak açıkladı. Güncellenen fiyat listesiyle birlikte otomobillerde risk grubuna göre primler 57 bin TL seviyesini aşarken, ticari araçlar ve otobüslerde tavan fiyatlar yüz binlerce liraya ulaştı.

OTOMOBİL VE İLLER BAZINDA YENİ PRİMLER NE KADAR OLDU?

Yeni tarifeye göre Türkiye'nin üç büyük ilinde ödenecek prim tutarları risk basamaklarına göre yeniden belirlendi. İstanbul'da dördüncü basamakta yer alan standart bir otomobil için prim 19 bin 71 TL oldu. En yüksek risk grubunda bulunan sürücüler için prim 57 bin 213 TL'ye tırmanırken, en düşük risk grubundaki sekizinci basamak sürücüleri için prim 9 bin 535 TL seviyesinde kaldı.

Ankara'da en yüksek riskli otomobil primi 55 bin 594 TL, en düşük prim ise 9 bin 266 TL olarak açıklandı. İzmir'de ise aynı kategorideki en yüksek prim 53 bin 974 TL, en düşük prim ise 8 bin 996 TL olarak kayıtlara geçti.

TİCARİ ARAÇLAR VE OTOBÜSLERDE TAVAN FİYAT KAÇ TL'YE ULAŞTI?

Ağustos ayı tarifesiyle birlikte ticari taksi ve toplu taşıma araçlarının sigorta primlerinde de artış yaşandı. İstanbul'da hizmet veren ticari taksilerin zorunlu trafik sigortası primi, sürücünün risk durumuna göre 27 bin 702 TL ile 166 bin 214 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Ankara'da ticari taksiler için belirlenen en yüksek prim 161 bin 510 TL, İzmir'de ise 156 bin 806 TL oldu.

Toplu taşıma sektöründe yer alan 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde ise yüksek rakamlar görüldü. İstanbul'da bu gruptaki otobüsler için tavan prim tutarı 408 bin 348 TL'ye kadar yükseldi.

SİGORTASIZ ARAÇ KULLANMANIN YAPTIRIMI VE GECİKME ZAMMI NEDİR?

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkan araç sahiplerini idari ve finansal yaptırımlar bekliyor. Sigortasız araç kullanan sürücülere 2026 yılı itibarıyla 1.246 TL idari para cezası kesiliyor ve söz konusu araç sigorta poliçesi düzenlenene kadar trafikten menediliyor. Muhtemel bir kazaya sigortasız karışılması durumunda ise sürücü hem para cezası ödüyor hem de karşı tarafın tüm hasar masraflarından sorumlu tutuluyor.

Poliçe yenileme sürecini aksatan sürücüler için gecikme zammı uygulaması devam ediyor. Sigortasını zamanında yenilemeyen araç sahiplerinden, gecikilen her 30 günlük periyot için prim tutarı üzerinden yüzde 5 oranında ek ücret alınıyor. Bu gecikme cezası toplamda yüzde 50'lik tavan sınıra kadar ulaşabiliyor.