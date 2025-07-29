Açıklanan yeni ÖTV düzenlemesi özellikle araç alım satımlarını doğrudan etkiledi. Sıfır ve ikinci el araç piyasasında riskleri artıran düzenlemeye tepkiler sürerken dikkat çekici gelişme TBMM'den geldi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 20 ve daha büyük yaştaki araç sahiplerine yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngören bir kanun teklifi hazırladı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kanun teklifine ilişkin şunları kaydetti:

"Hazırladığımız kanun teklifi ile çevreye ve ekonomiye zarara veren eski araçların kullanımının önlenmesi, çevreye ve doğaya uyumlu yeni yerli araçların temini amaçlanmaktadır. 20 yaş ve üzeri araç sahiplerine yeni yerli araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanması, eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesiyle çevre kirliliğini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, yerli araç üretimini ve kullanımını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Geri dönüşüm faaliyetlerinin teşvik edilmesi, atık malzemelerin ekonomiye tekrar kazandırılmasının sağlanması, ekonomik kaynakların daha verimli kullanılmasına ve yeni iş alanlarının oluşturulmasına katkı sunacaktır. Sunduğumuz yasa teklifi ile döngüsel ekonomi modelinin ilerlemesine yardımcı olmak, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve geri dönüşümünün yanı sıra ekonomik döngünün sürekliliğinin sağlanmasına destek sunmak amaçlanmıştır. Türkiye'de hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli faydalar sağlayan bir düzenleme yapılması ve bu düzenlemenin etkin bir şekilde uygulanması, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma hedeflerine de önemli bir katkı sunacaktır."