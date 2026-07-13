Yüksek hava sıcaklıklarının etkili olduğu dönemlerde, birçok araç sahibi güneşli havadan yararlanarak araçlarını temizlemeyi tercih ediyor. Ancak otomotiv uzmanları, yoğun güneş ışığı altında ve günün en sıcak saatlerinde yapılan temizliğin, araç boyasına faydadan çok zarar getirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Otomotiv uzmanlarının paylaştığı verilere göre, yüksek yüzey sıcaklığı ve temizlik ürünlerinin birleşimi kaportada inatçı su lekelerine ve kimyasal izlere zemin hazırlıyor.

YOĞUN GÜNEŞ IŞIĞI BOYAYA ZARAR VERİYOR

Günün en sıcak saatlerinde araç yüzeyine düşen su ve şampuan, durulama işlemine fırsat kalmadan hızla buharlaşıyor. Bu durumun olumsuz etkileri şu şekilde sıralanıyor:

Kimyasal lekeler: Hızlı kuruyan şampuan ve temizlik köpükleri, durulanamadığı için boya üzerinde inatçı kalıntılar bırakıyor.

Etkisiz temizlik: Suyun hızla buharlaşması, temizlik ürünlerinin kiri yumuşatma ve çözme işlevini engelliyor. Kirler, kuruyan sabunla birlikte yüzeye tekrar yapışıyor.

Kalıcı su izleri: Şebeke suyunda bulunan mineraller, suyun aniden kurumasıyla birlikte kaporta üzerinde çıkarılması zor beyaz lekeler oluşturuyor.

ARAÇ YIKAMAK İÇİN EN DOĞRU SAATLER HANGİLERİ?

Sürücülerin araç temizliğini güneşin etkisini kaybettiği, yüzeyin daha serin olduğu zaman dilimlerinde yapması öneriliyor. Uzmanlar, güvenli temizlik için şu planlamayı tavsiye ediyor:

Sabah 10.00 öncesi: Günün henüz ısınmadığı, yüzey sıcaklığının düşük olduğu saatler.

Akşam 17.00 sonrası: Güneş ışınlarının dik açısını kaybettiği ve buharlaşma hızının yavaşladığı dönem.

GECE YARISI VE GÜN BATIMI SONRASINA DİKKAT

Temizliğin serin havada yapılması önerilse de, işlemin tamamen karanlık çökene kadar ertelenmemesi gerekiyor. Gün batımından sonra yapılan yıkamalarda şu riskler öne çıkıyor:

-Gözden kaçan kirlerin yüzeyde kalması ve kurutma işleminin tam olarak yapılamaması.

-Gece boyu araç üzerinde kalan nemin korozyonu (paslanmayı) tetiklemesi.

-Nemli yüzeylerin çevredeki böcek ve haşereleri araca çekmesi.

GÖLGELİ ALANLAR TERCİH EDİLMELİ

Aşırı sıcak dönemlerde en iyi temizlik sonucunu elde etmek için aracın doğrudan güneş altında değil; garaj, üstü kapalı otopark ya da gölgeli bir alanda yıkanması gerekiyor. Serin kalan yüzey, şampuan ve cilaların kurumadan önce boyaya iyice nüfuz etmesine ve güvenle durulanmasına olanak tanıyor.