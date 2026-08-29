Aracınızı kapının önünde veya garajda yatırarak masraftan kaçındığınızı düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içinde olabilirsiniz. Otomobiller sadece katettiği kilometrelerle değil, yatarken de yıpranıyor. Sürücülerin bütçesini zorlayan en büyük harcama kalemlerinden biri olan araç bakımlarında, farkında olmadan kendi elimizle yarattığımız devasa bir masraf kalemi daha ortaya çıktı.

YILIN TAMİRCİSİ KRİTİK HASARI AÇIKLADI

İspanya'da yılın tamircisi seçilen ünlü otomotiv uzmanı Javier Sendín, aracını haftalarca hatta aylarca kıpırdatmadan park halinde bırakan sürücülere gözden kaçan büyük tehlikeyi haber verdi. Dışarıdan bakıldığında hiçbir sorun yokmuş gibi görünse de uzun süreli hareketsizlik aracın en kritik aksamlarına ağır hasarlar veriyor.

Sendín’in belirttiğine göre, hareketsiz kalan araçlarda süspansiyon sistemini tutan kauçuk burçlar ve bağlantı elemanları sürekli aynı baskı altında kaldığı için zamanla kuruyup deforme oluyor. Sadece süspansiyon da değil; benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli fark etmeksizin tüm araçların aküleri bu durumdan nasibini alıyor. Uzun süre çalışmayan araçlarda 12V yardımcı akülerin yanı sıra yüksek voltajlı bataryalar tamamen boşalarak geri dönüşü olmayan, servet değerinde hasarlara yol açabiliyor.

KALDIRIMA PARK EDENLER VE EL FRENİ ÇEKMEYENLER YANDI

Aracı park etme şeklimizin de büyük bir hata barındırdığını vurgulayan uzman tamirci, özellikle tekerleklerin yarısını kaldırıma çıkararak park etme alışkanlığının yürüyen aksamın hizasını tamamen bozduğuna dikkat çekiyor.

Ayrıca "araç viteste dursun yeter" diyerek el frenini çekmeyen sürücüler de büyük bir risk alıyor. Otomatik vitesli araçlarda el freni çekilmediğinde aracın tüm tonajı şanzımandaki küçücük bir kilitleme mekanizmasına biniyor ve en ufak bir sarsıntıda devasa şanzıman arızaları kaçınılmaz hale geliyor.

BİNLERCE LİRALIK MASRAFI ENGELLEMENİN YOLU

Eğer aracınızı uzun süre kullanmayacaksanız, felaketle sonuçlanabilecek faturadan korunmanın yolu ortaya çıktı. Yakın bir tanıdığınızdan aracınızı haftada bir veya iki haftada bir çalıştırıp birkaç kilometre sürmesini rica edebilirsiniz. Bu küçük hareket, hem bataryaların şarj olmasını sağlar hem de süspansiyon ve lastiklerin kuruyup deforme olmasının önüne geçer.