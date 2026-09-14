

Türkiye otomotiv pazarında uzun yıllar en çok tercih edilen motor seçeneği olan dizel teknolojisi, değişen maliyet dengeleri ve küresel emisyon yaptırımları nedeniyle hızla geriliyor.

Avrupa’da dizel motorlara dönük kademeli olarak artırılan ek vergi yükümlülükleri ve şehir içi kullanım kısıtlamaları, Türkiye’deki kullanıcılar arasında da benzer düzenlemelerin gündeme gelebileceği endişesini tetikliyor.

AVRUPA'DAKİ EK VERGİ DÜZENLEMELERİ SÜRÜCÜLERİ TEDİRGİN EDİYOR

Avrupa genelinde uygulanan yüksek emisyon katsayıları, ek dizel harçları ve düşük emisyon bölgesi cezaları dizel araç kullanımını maliyetli hale getirdi.

Türkiye ikinci el pazarında da araç sahipleri; gelecekte uygulanması muhtemel vergi artışları, yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dilimleri ve olası değer kayıplarına karşı önlem almak amacıyla araçlarını satışa çıkararak hibrit ve elektrikli modellere yöneliyor.

YAKIT AVANTAJI KAYBOLDU, BAKIM MALİYETLERİ ÖNE ÇIKTI

Dizel araçların tercih edilmesindeki en temel unsur olan yakıt tasarrufu, motorin ve benzin fiyatlarının birbirine yaklaşmasıyla önemini yitirdi.

Yakıt giderlerindeki farkın kapanması; yüksek ilk satın alma bedelleri, periyodik bakım maliyetleri ve gelecekteki vergi riskiyle birleştiğinde dizel motorların ekonomik gerekçesini tamamen ortadan kaldırıyor.

ÜRETİCİLER DİZELİ TERK EDİYOR

Küresel otomotiv devleri Ar-Ge bütçelerini dizel motorlardan tamamen çekerek hibrit ve elektrikli sistemlere aktarıyor.

Üreticilerin yeni dizel motor geliştirmeyi durdurması ve sıfır araç pazarında dizel seçeneklerin tarihi dip seviyelere gerilemesi, ikinci el piyasasındaki dönüşümü ve elden çıkarma eğilimini daha da hızlandırıyor.