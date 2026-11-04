Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Türkiye genelinde yaklaşık 34 milyon araç sahibini kapsayan zorunlu trafik sigortasında yeni prim listesini duyurdu. Yüzde 1 oranında artışın uygulandığı yeni dönemde, tavan prim tutarı İstanbul’daki 0’ıncı basamak otobüslerde 451 bin lirayı aştı. Tarife kapsamında hususi otomobiller, taksiler ve toplu taşıma araçları için geçerli rakamlar ile poliçesiz trafiğe çıkış cezaları belirlendi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE OTOMOBİL PRİMLERİ

Sisteme ilk kez giren sürücülerin yer aldığı referans kademe olan 4'üncü basamakta İstanbul için prim tutarı 19 bin 893 lira oldu. Kaza geçmişi nedeniyle en riskli sayılan 0'ıncı basamak ile hasarsızlık süresi en uzun olan 8'inci basamak arasındaki fark yaklaşık 6 kata ulaştı.

İçten yanmalı motora sahip otomobiller için üç büyükşehirdeki tutarlar şu şekilde:

İstanbul: 0'ıncı basamak 59.678 TL — 8'inci basamak 9.946 TL

Ankara: 0'ıncı basamak 57.989 TL — 8'inci basamak 9.665 TL

İzmir: 0'ıncı basamak 56.300 TL — 8'inci basamak 9.383 TL

TAKSİLER VE OTOBÜSLERDE TAVAN RAKAMLAR

Ticari araç grubunda riskli gruptaki sürücülerin primleri yükseldi. İstanbul'da ticari taksilerin 0'ıncı basamak azami primi 183 bin 837 liraya, 8'inci basamaktaki primi ise 30 bin 640 liraya çıktı. Bu tutarlar Ankara'da 29 bin 772 TL ile 178 bin 634 TL, İzmir'de ise 28 bin 905 TL ile 173 bin 431 TL aralığında belirlendi.

Listenin en üst sırasında ise 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip otobüsler yer aldı. İstanbul'da 0'ıncı basamakta bulunan bir otobüsün azami zorunlu trafik sigortası primi 451 bin 644 liraya ulaştı. Aynı sınıfta hasarsızlığı en yüksek 8'inci basamak prim bedeli ise 75 bin 274 lira olarak kayıtlara geçti.

SİGORTASIZ TRAFİĞE ÇIKMANIN YAPTIRIMLARI

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların kara yolunda seyrine izin verilmiyor. Denetimlerde geçerli poliçesi olmadığı saptanan araç sahiplerine 1.246 lira idari para cezası kesiliyor ve poliçe ibraz edilene kadar araç trafikten menedilerek otoparka çekiliyor.

Sigortasız aracın kazaya karışması halinde ise idari para cezası 2 bin 39 liraya yükseliyor ve üçüncü şahıslara verilen tüm hasarlar doğrudan araç sahibine rücu ettiriliyor.

GECİKMEDE YÜZDE 50'YE VARAN EK MALİYET

Poliçesini yasal süresi içinde yenilemeyen araç sahiplerine, gecikilen her 30 gün için poliçe bedeli üzerinden yüzde 5 oranında sürprim uygulanıyor. Bu gecikme zammı kümülatif olarak en fazla yüzde 50 oranına kadar çıkabiliyor.