Türkiye’de trafiğe kayıtlı milyonlarca araç sahibinin her yıl yaptırmak zorunda olduğu zorunlu trafik sigortasında dengeler tamamen değişti.

Otomotiv sektöründeki yedek parça fiyatları ve sanayideki usta işçilik ücretlerine gelen peş peşe zamlar, sigorta şirketlerini köşeye sıkıştırdı. Kazalarda karşı tarafın maddi hasarını karşılayan trafik sigortası, katlanan onarım maliyetleri yüzünden ciddi bir prim artışı baskısı altında. Sektör temsilcileri, bu maliyet yükünün doğrudan poliçe fiyatlarına yansıyacağı konusunda hemfikir.

HASAR MALİYET ENDEKSİ İBREYİ YUKARI DÖNDÜRDÜ

Zorunlu trafik sigortasında ödenecek maksimum tutarları belirleyen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), fiyat güncellemelerini Hasar Maliyet Endeksi üzerinden gerçekleştiriyor.

Bu endeksin omurgasını oluşturan iki ana unsur bulunuyor:

-Dövize bağlı yedek parça fiyatları

-Asgari ücret ve enflasyon endeksli işçilik ücretleri

Sanayide onarım yapan ustaların işçilik maliyetlerindeki ve parça fiyatlarındaki her artış, sigorta şirketlerinin "dosya başı hasar maliyetini" doğrudan yukarı çekiyor. Bu durum, her ay otomatik olarak uygulanan tavan fiyat artış oranlarının önümüzdeki dönemde çok daha agresif bir şekilde yükselmesine zemin hazırlıyor.

ORİJİNAL PARÇA ZORUNLULUĞU BASKI YARATIYOR

Yasal mevzuatlar gereği, kazaya karışan araçların onarım süreçlerinde öncelikle orijinal yedek parça kullanılması zorunlu tutuluyor. Özellikle ithal araçların orijinal yedek parçalarında döviz kuru hareketliliğine bağlı olarak yaşanan sert tırmanışlar, sigorta havuzunu adeta eritiyor.

Geçmişte 10.000 TL gibi makul bütçelerle kapatılabilen basit bir tampon ve far değişimi, bugün yedek parça zamları yüzünden astronomik faturalara dönüşmüş durumda. Şirketler, bu devasa tazminat yükünü finanse edebilmek için yeni dönem poliçelerinde fiyat artışını tek çare olarak görüyor.

Trafik sigortasını zora sokan tek etken yükselen parça ve işçilik fiyatları değil. Kazada kusursuz olan tarafın aracında oluşan ve piyasa değerindeki düşüşü ifade eden "değer kaybı" ödemeleri de yine trafik sigortasından tahsil ediliyor.

Araçların piyasa değerlerinin yükselmesiyle birlikte, eksperlerin hesapladığı değer kaybı tazminatları da tarihi zirvelerini gördü. Hem fiziksel onarım maliyetlerinin hem de değer kaybı ödemelerinin eş zamanlı olarak katlanması, önümüzdeki günlerde poliçe yenileyecek her sürücünün cebini ciddi şekilde yakacak yeni bir zam dalgasının kapıda olduğunu net bir şekilde gösteriyor.