Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın devreye aldığı vergi politikaları, enflasyonla mücadele söylemleriyle çelişir şekilde vatandaşa zam yağmuru olarak geri dönüyor.

1 Ekim tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurşunsuz benzin türlerinin maktu ÖTV tutarları yeniden belirlenmiş; Ağustos ayında motorin için başlatılan kademeli vergi artışı benzine de teşmil edilmişti.

Tek seferde tepki çekmemek adına Ekim, Kasım ve Aralık aylarına bölünen üç aşamalı sisteme göre düzenlendi.

İKİNCİ AŞAMA KAPIYA DAYANDI

Bu takvimin ikinci faturası ise kapıya dayandı. Konuya ilişkin çarpıcı bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Olcay Aydilek, 1 Kasım Pazar gününden itibaren ÖTV kaynaklı olarak benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapılmasının gündemde olduğunu duyurdu.

Sektör kulislerindeki belirsizliğe de dikkat çeken Aydilek, kaynakların şu uyarısını aktardı:

1 Kasım Pazar günü ÖTV kaynaklı benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL zam gündemde. Sektör kaynakları: "Cumartesi ve pazar piyasalar kapalı. Bugüne dek piyasaların kapandığı cuma gününden hesaplanan zamlar hafta başında yansıdı. Uygulama devam edecek mi? Değişecek mi? Göreceğiz."

MOTORİN YENİDEN 100 LİRAYI AŞACAK

26 Ekim 2026 itibarıyla yürürlükte olan güncel pompa fiyatları üzerinden hesaplandığında, beklenen ÖTV zammının devreye girmesiyle birlikte Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı tarihinde ilk kez 100 TL barajını, benzinin litre fiyatı ise 80 TL sınırını geride bırakacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.30 TL

Motorin litre fiyatı: 96.80 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.10 TL

Motorin litre fiyatı: 96.60 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.30 TL

Motorin litre fiyatı: 97.90 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.50 TL

Motorin litre fiyatı: 98.10 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL