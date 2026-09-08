arabam.com, Trink sat hizmetini yeni reklam kampanyasıyla ekranlara taşıyor. Araç satarken uzayan pazarlıklarla, ciddi olmayan alıcılarla ve çevreden gelen bitmek bilmeyen tavsiyelerle uğraşmak, süreci hiç istemediğimiz bir maceraya dönüştürebiliyor. Araç satışında yaşanan bu tanıdık durumlara odaklanan kampanya, “Macera arama, Trink sat” mesajıyla hızlı ve güvenilir bir satış deneyimini anlatıyor.

İkinci el otomotiv sektöründe faaliyet gösteren arabam.com, araç sahiplerinin otomobillerini kolayca satmalarını sağlayan Trink sat hizmeti için hazırladığı yeni reklam kampanyasını izleyicilerle buluşturuyor. Tribal Worldwide Istanbul imzası taşıyan kampanya, aracını satmak isteyen kullanıcıların karşılaşabileceği tanıdık durumları ortak bir içgörü etrafında ele alıyor. Çevreden gelen farklı fikirler ve sürekli akıl verenler, uzayan pazarlıklar, ciddi olmayan alıcılar ve sonuçlanmayan görüşmeler, araç satışını kimi zaman beklenmedik bir “maceraya” dönüştürebiliyor. Yeni kampanyasıyla arabam.com, kullanıcıların araçlarını satarken böyle bir macera aramadığı içgörüsünden yola çıkıyor ve çözüm olarak Trink sat’ın sunduğu güvenilir ve pratik deneyimi öne çıkarıyor.

Trink sat ile kullanıcılar, arabam.com web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden araç bilgilerini girerek 1 dakikada ön teklif alabiliyor; aynı gün ya da diledikleri bir tarih için ekspertiz randevusu oluşturabiliyor. Ücretsiz ekspertiz sürecinin ardından araçlarına verilen nihai teklifi değerlendiren kullanıcılar, teklifi kabul etmeleri durumunda satış işlemlerini hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde tamamlayabiliyor.

Böylece araç sahipleri, bireysel satış sürecinde karşılaşabilecekleri uzun görüşmeler, pazarlıklar ve ciddi olmayan alıcılarla uğraşmak yerine araçlarını beklemeden, uğraşmadan ve değerinde Trink satabiliyor. Yeni reklam kampanyası da araç satışını daha pratik ve kolay hale getiren bu deneyimi öne çıkararak, “Aracını satarken macera aramayanlar için arabam.com Trink sat” mesajını ekranlara taşıyor.