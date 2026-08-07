Otomatik ve manuel vitesli araçlarda sürücüler tarafından sıkça yapılan park hatalarının maliyetli arızalara davetiye çıkardığı bildirildi. Araç yükünü el freni yerine doğrudan şanzıman kilit mekanizmasına bindiren bu yanlış uygulamalar, zamanla dişli sistemlerinin aşınmasına neden oluyor.

Sürücülerin büyük çoğunluğu otomatik araçlarda doğrudan P konumuna geçerken, manuel araçlarda ise yükü el frenine doğru aktarmadan kontağı kapatmayı tercih ediyor. Ancak uygulanan yanlış sıralama, aracın tüm tonajını hassas mekanik parçaların üzerine yüklüyor.

OTOMATİK VİTESTE DOĞRUDAN P'YE ALMAK NEDEN ZARARLI?

Otomatik vitesli araçlarda P (Park) konumu, şanzıman içerisindeki küçük bir kilit pımının dişliye geçmesi esasına dayanıyor. Sürücüler aracı durdurduktan sonra vitesi doğrudan P'ye alıp ayağını frenden çektiğinde, aracın tüm kütlesi bu küçük mekanik tırnağın üzerine biniyor.

Özellikle eğimli zeminlerde aracın hafifçe kayması, söz konusu yükün tamamen şanzıman kilit mekanizmasına bindiğini gösteriyor. Zamanla aşınan bu parça, vitesin P konumunda sıkışmasına, vites geçişlerinde şiddetli vuruntu sesleri gelmesine ve yüksek masraflı arızaların oluşmasına yol açıyor.

OTOMATİK ARAÇLARDA DOĞRU PARK SIRALAMASI NASIL OLMALI?

Şanzıman sistemini korumak için park esnasında belirli bir kademe sırasının izlenmesi gerekiyor. Aracı tamamen durdurduktan sonra ayağı frende tutarak vitesi önce N (Boş) konumuna almak, ardından el frenini çekip ayak frenini serbest bırakmak büyük önem taşıyor.

Ayağı frenden çekme işlemi sayesinde aracın tüm ağırlığı şanzıman yerine el freni sistemine aktarılmış oluyor. Araç el frenine yüklendikten sonra ayak frenine yeniden basılarak vitesin P konumuna alınması, şanzıman kilidinin tamamen yüksüz ve güvenli bir şekilde devreye girmesini sağlıyor.

MANUEL VİTESLİ ARAÇLAR EN GÜVENLİ ŞEKİLDE NASIL PARK EDİLİR?

Manuel vitesli araçlarda da doğru park yöntemi, el freni ve şanzıman sağlığı açısından kritik bir rol oynuyor. Aracı durdurduktan sonra debriyaja basarak vitesi önce boşa almak ve el frenini çekmek gerekiyor. Ardından ayak freni serbest bırakılarak aracın tüm kütlesinin el freni mekanizması tarafından tutulması sağlanıyor.

Eğimli zeminlerde emniyeti artırmak adına araç stop edildikten sonra düz veya yokuş yukarı konumda 1'inci vitese, yokuş aşağı konumda ise geri vitese geçirilmesi tavsiye ediliyor. Bu yöntem, el freninin kaçırması durumunda motor kompresyonunu devreye sokarak aracın kaymasını önlüyor ve aktarma organlarına aşırı yük binmesini engelliyor.